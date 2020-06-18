標普再降機管局獨立信用狀况 3個月第二次 料全年客運量挫七成遜同業

明報記者 葉子晴

標普報告表示，預計香港機場的客運量今年全年將下降70％以上，較同業差，且客流量復蘇前景仍然未明。報告續指出，香港機場主要依靠國際航班，但國際長途旅行的需求恢復將落後於國內短途旅行的需求，香港機場疫後客運量跌幅可能遠超過預期，客流量要恢復至疫前水平的話，最快或要等到2023年。標普預料，機管局在2021財年的收入將會大受打擊，而下降幅度與客運量下降的幅度相若。報告又提及，機管局推出的紓困措施，如削減、延緩機場商戶租金，以及免收航空公司的着陸、停泊費等亦損害其收益，不過仍然認為相關措施有必要。

強調機管局流動性仍健康

由於三跑項目仍在進行中，與機管局今年3月的淨現金流相比，估計其2021財年運營資金（FFO）與債務比率將跌至個位數，並在接下來的兩個財年中恢復到15％至17％，其財務槓桿亦會繼續增加，直至三跑項目在2024年落成。出於不斷增加的債務或會抵消疫後收入回升的考量，標普更加重視機管局的財務風險狀况，因此降低其SACP評級，惟強調機管局的流動性依然健康。

IATA再籲各國政府助航空業

另一方面，國際航空運輸協會（IATA）再次呼籲各國政府為航空業提供援助。協會指過往大部分航空公司在北半球夏季盈利，而冬季即使是在最好的時候，也很難保持盈利，因此業界疫後復蘇情况仍充滿不確定，以今年11月為例，首周的長途航線預訂量比正常水平少59%。提前預訂量下降，人們普遍在更接近旅行時間時才會預訂以便降低風險。協會重申，政府財政救援是許多航空公司的救命草。