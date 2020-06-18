經濟

標普再降機管局獨立信用狀况 3個月第二次 料全年客運量挫七成遜同業

【明報專訊】評級機構標普再次確認香港機管局評級為「AA+」，與港府的評級相等，不過將機管局的獨立信用狀况（SACP）由「a」下調一個等級至「a-」，這是3個月內第二次下調機管局的SACP。標普解釋，疫情下香港國際機場今年全年的客運量料錄得按年大跌70%或以上，加上機管局靈活性較大多數同業低，因此縮減支出亦較難抵消收入下降的影響。標普仍然相信，機管局的流動資金充裕，而且從港府最近斥資拯救國泰（0293）一事，可看出政府會在有需要時出手，以維持航空樞紐的地位。

明報記者 葉子晴

標普報告表示，預計香港機場的客運量今年全年將下降70％以上，較同業差，且客流量復蘇前景仍然未明。報告續指出，香港機場主要依靠國際航班，但國際長途旅行的需求恢復將落後於國內短途旅行的需求，香港機場疫後客運量跌幅可能遠超過預期，客流量要恢復至疫前水平的話，最快或要等到2023年。標普預料，機管局在2021財年的收入將會大受打擊，而下降幅度與客運量下降的幅度相若。報告又提及，機管局推出的紓困措施，如削減、延緩機場商戶租金，以及免收航空公司的着陸、停泊費等亦損害其收益，不過仍然認為相關措施有必要。

強調機管局流動性仍健康

由於三跑項目仍在進行中，與機管局今年3月的淨現金流相比，估計其2021財年運營資金（FFO）與債務比率將跌至個位數，並在接下來的兩個財年中恢復到15％至17％，其財務槓桿亦會繼續增加，直至三跑項目在2024年落成。出於不斷增加的債務或會抵消疫後收入回升的考量，標普更加重視機管局的財務風險狀况，因此降低其SACP評級，惟強調機管局的流動性依然健康。

IATA再籲各國政府助航空業

另一方面，國際航空運輸協會（IATA）再次呼籲各國政府為航空業提供援助。協會指過往大部分航空公司在北半球夏季盈利，而冬季即使是在最好的時候，也很難保持盈利，因此業界疫後復蘇情况仍充滿不確定，以今年11月為例，首周的長途航線預訂量比正常水平少59%。提前預訂量下降，人們普遍在更接近旅行時間時才會預訂以便降低風險。協會重申，政府財政救援是許多航空公司的救命草。

上 / 下一篇新聞

京東暗盤升7% 「頭槌飛」蝕逾10萬 承接解凍資金 兩醫療股累計逾千億孖展
京東暗盤升7% 「頭槌飛」蝕逾10萬 承接解凍資金 兩醫療股累計逾千億孖展
百勝中國傳來港 第二上市籌156億
百勝中國傳來港 第二上市籌156億
大和：走資1.2萬億以下港可應付
大和：走資1.2萬億以下港可應付
股東貝萊德：會德豐私有化符利益
股東貝萊德：會德豐私有化符利益
天貓淘寶冀港納入「包郵區」
天貓淘寶冀港納入「包郵區」
匯控重啟裁3.5萬人 停對外招聘 發言人︰港仍是增長核心 續投資亞洲
匯控重啟裁3.5萬人 停對外招聘 發言人︰港仍是增長核心 續投資亞洲
匯豐環球高層：國安法助穩經濟
匯豐環球高層：國安法助穩經濟
吉利擬科創板上市 發人幣新股
吉利擬科創板上市 發人幣新股
彭博：內銀須撐經濟 利潤增長限10%
彭博：內銀須撐經濟 利潤增長限10%
前董事長判囚 新城股價抽升
前董事長判囚 新城股價抽升
鄭明傑藍天持股急降至5.29%
鄭明傑藍天持股急降至5.29%
加強規管職業退休計劃 積金局擴職權
加強規管職業退休計劃 積金局擴職權
壹傳媒澄清：商罪科行動未有人被捕
壹傳媒澄清：商罪科行動未有人被捕
抗爭蔓延華爾街 大摩被控歧視 前部門主管轟種族性別待遇不公
抗爭蔓延華爾街 大摩被控歧視 前部門主管轟種族性別待遇不公
日出口按年跌28% 金融海嘯後最差
日出口按年跌28% 金融海嘯後最差
內地LGBT社交網申美上市
內地LGBT社交網申美上市
張兆聰：綠葉製藥重估空間大
張兆聰：綠葉製藥重估空間大
劉宇亮：運用逆向思維 有助戰勝市場
劉宇亮：運用逆向思維 有助戰勝市場
李曉佳：港交所想變「有牙老虎」
李曉佳：港交所想變「有牙老虎」
趙海珠：風險事件增 美匯料呈上落市
趙海珠：風險事件增 美匯料呈上落市
技術取勝：閱文待破43至49元區間
技術取勝：閱文待破43至49元區間
劉思明：中小型強勢醫藥 麗珠蟹貨少可吼
劉思明：中小型強勢醫藥 麗珠蟹貨少可吼
周顯：龔仁心遺產管理人又反目
周顯：龔仁心遺產管理人又反目
湯文亮：市面逐步復常 失業率近見頂
湯文亮：市面逐步復常 失業率近見頂
失業率超海嘯 綠楊租客照高追購2房 一筆過770萬入市 追平屋苑同類最高紀錄
失業率超海嘯 綠楊租客照高追購2房 一筆過770萬入市 追平屋苑同類最高紀錄
利嘉閣：大型屋苑上月呎價升幅 一年最勁
利嘉閣：大型屋苑上月呎價升幅 一年最勁
吳佩慈瀚然特色戶呎租18元 低市價七成
吳佩慈瀚然特色戶呎租18元 低市價七成
駿嶺薈沽27伙套35億 分層戶擬招標
駿嶺薈沽27伙套35億 分層戶擬招標
仲量聯行疫情調查：企業更注重工作空間
仲量聯行疫情調查：企業更注重工作空間
屯門啟發徑民生舖劈租四成租出
屯門啟發徑民生舖劈租四成租出
瑞銀陳敏蘭：經濟差不明朗因素多 樓價年底前可跌一成
瑞銀陳敏蘭：經濟差不明朗因素多 樓價年底前可跌一成
馬丁可利Fitzgerald：人口增長支持民生消費 看好領展
馬丁可利Fitzgerald：人口增長支持民生消費 看好領展