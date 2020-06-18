經濟

鄭明傑藍天持股急降至5.29%

【明報專訊】聯交所資料顯示，「彤叔」鄭裕彤的侄孫，即北京燃氣藍天（6828）聯席主席鄭明傑在6月份上半個月內，共沽售多達5909.6萬股股份，套現499.57萬元，持股量減至7.47%。緊接在6月15日當天該集團向鄭明傑發行1.2億股購股權，令他持股表面重新推高至8.39%，但是若按他個人實際持股並撇除購股權計，他在該集團的實際持股已經降至5.29%。

連續11交易日套近500萬

根據鄭明傑向聯交所作出最新申報，他在北京燃氣藍天的持股水平，繼5月下旬開始減持以來，踏入6月份以來，再進一步連續11個交易天，減持5909.6萬股，共減持0.45%股權，套現499.57萬元。相比他在5月份，由5月21日至29日共7個交易日，大手減持超過3.49億股，持股量大減2.59%，套現多達3118.78萬元而言，規模相對較細。

儘管鄭明傑在6月15日當天，獲北京燃氣藍天授出1.2億股購股權，每股認購價為0.2元，行使代價為2400萬元，相比該股昨天收市價0.087元而言，大幅溢價達1.19倍。由於鄭明傑申報持股，是以他手上所有股份、購股權及其他權益合計，因此若只按他實益持股逾6.87億股計算，他實際在該集團的持股水平，已經跌至5.29%。

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