鄭明傑藍天持股急降至5.29%

連續11交易日套近500萬

根據鄭明傑向聯交所作出最新申報，他在北京燃氣藍天的持股水平，繼5月下旬開始減持以來，踏入6月份以來，再進一步連續11個交易天，減持5909.6萬股，共減持0.45%股權，套現499.57萬元。相比他在5月份，由5月21日至29日共7個交易日，大手減持超過3.49億股，持股量大減2.59%，套現多達3118.78萬元而言，規模相對較細。

儘管鄭明傑在6月15日當天，獲北京燃氣藍天授出1.2億股購股權，每股認購價為0.2元，行使代價為2400萬元，相比該股昨天收市價0.087元而言，大幅溢價達1.19倍。由於鄭明傑申報持股，是以他手上所有股份、購股權及其他權益合計，因此若只按他實益持股逾6.87億股計算，他實際在該集團的持股水平，已經跌至5.29%。