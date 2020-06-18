經濟

匯控重啟裁3.5萬人 停對外招聘 發言人︰港仍是增長核心 續投資亞洲

【明報專訊】匯控（0005）行政總裁祈耀年昨日向全球23.5萬名員工發出備忘錄，指集團正在重啟因新冠肺炎疫情而擱置的大規模裁員計劃，重申將於中期裁減3.5萬名員工，亦會維持凍結大部分招聘措施。匯豐發言人證實該備忘錄內容，並補充指「香港仍然是集團增長計劃的核心，會繼續投資和發展亞洲的業務」。

明報記者 溫藹紅

匯控早於今年2月首次公布大型重組計劃，當中包括擬在未來3年裁減3.5萬名員工（見表）、合併私人銀行和財富業務以削減45億美元（約349億港元）成本，並計劃出售價值1000億美元（約7750億港元）資產，惟因應新冠肺炎疫情爆發，集團決定暫緩進行大型裁員行動，同時宣布暫停招聘。英國《金融時報》於上月底曾報道指，匯控於疫情後或將進行更大規模的裁員。

盡量內部調撥填空缺

祈耀年昨透過內部備忘錄稱，匯控會重啟早前因疫情而暫緩的裁員計劃，預計於中期將裁減3.5萬名員工，即與原定計劃一樣，同時將凍結絕大部分的外部招聘，盡量透過內部調撥以填補空缺。他指「我們不能無限期地暫停裁員，這一直只是何時的問題」。

指經濟挑戰更大 行動迫切

他又指，現時許多國家的病毒傳播速度已放緩，正逐步解除封鎖措施，加上集團今年首季利潤下跌，經濟預測反映未來將更具挑戰，因此有必要繼續進行2月公布的措施。

祈耀年表示，每個國家或地區都將遵循各自的法律與法規來管理裁員，因此集團現時無法提供統一的時間表，但強調在決定裁員時集團將審慎考慮當地情况，且各地都將有一個通知期，所有同事都將得到公平和尊重的對待，承諾在今年因重整計劃而離開的員工，大部分可以支取今年餘下時間的薪金。

大部分被裁人員今年續支薪

他又指，集團現在需要着眼於長遠發展，因此已要求高級管理層尋找方法削減今年下半年的成本，以確保集團在2021年及以後的市場中處於有利地位。

早前香港政府宣布推出保就業計劃後，匯豐表明不會參與，主要希望相關資源得以有效利用。該資助計劃要求申請企業承諾不裁員。匯豐發言人昨晚指，該行未有申請「保就業」計劃與是次裁員計劃沒有關係。

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