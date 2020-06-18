經濟

天貓淘寶冀港納入「包郵區」

【明報專訊】內地各大電商平台「618」年中大促銷接近尾聲。阿里巴巴（9988）旗下天貓淘寶海外事業部港澳負責人陳子堅昨日表示，與去年相比，今年「618」在各個方面都見到顯著增長。他同時續指，未來會因應市場情况，把內地各種電商優勢引入香港，更指出其中的服務目標是希望香港能成為「包郵區」。另外他亦了解到其中一個用戶的詬病之處，是退貨回內地非常困難，因此未來會考慮做到包退服務，惟未有提供確實的時間表。

考慮做包退貨服務 未有時間表

由目前所得的數據來看，陳子堅認為，內地市場在疫情爆發後有新消費趨勢，「全民養生」、「宅家娛樂」、「近郊旅行」等相關商品在「618」活動中有爆發性增長。同時，他亦留意到，母嬰及備孕商品，如葉酸及孕婦營養品等在此次「618」中銷情熱烈，由此推測內地年底或將迎生育小高峰。

至於內地近年興起的「直播帶貨」亦為此次「618」貢獻良多，陳子堅透露，6月1日（即「618」活動首日）淘寶直播就帶動了51億元人民幣消費，佔去年618淘寶直播帶動的成交量的四成。他續指，儘管目前內地的疫情還未完全消退，不過天貓4月份的實物商品交易總額（GMV）已經恢復至疫前水平，5月和6月都在進一步復蘇，核心類別如服飾、家居、汽車等都恢復至疫前水平。

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