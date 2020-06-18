股東貝萊德：會德豐私有化符利益

昨溢價再縮至2.5%

彭博資料顯示，貝萊德在會德豐持股約0.75%。該股昨日收報62元，微升0.08%，九倉（0004）及九置（1997）股價微跌，分別收報15.68元及35.9元，連同私有化每股可獲12元合計，每持1股會德豐可獲價值為63.48元，溢價縮減至2.54%。

貝萊德指，會德豐自2018年中直到吳光正家族提出私有化前，股價相對帳面值長期有逾50%折讓。今次私有化可讓會德豐股東直接持有九倉及九置，以兩者手上物業價值而言，持有會德豐股份實際上是有雙重折讓，因此相信私有化會令股東有所得益。

指股價長期「雙重折讓」

貝萊德又指，儘管九倉及九置，目前的內地發展及香港零售業務環境備受經濟環境影響，出現重大資產淨值折讓，但是股東改為直接持有兩家公司股份，總比持有會德豐獲較多潛在升幅及較大流通量。一旦私有化失敗，會德豐股價跌回提出私有化前水平，將來獲價值重估機會更加有限。

貝萊德續稱，在內地參與地產發展的公司，一般出現資產淨值折讓30%至60%，透過會德豐控股兩家公司，變相增多一重折讓，致短期甚至長期難以表現強勢。兩家公司合計的股息收入，亦比會德豐的股息高67%。綜合而言，其投票贊成今次私有化建議。