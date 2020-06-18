經濟

大和：走資1.2萬億以下港可應付

【明報專訊】有「新末日博士」之稱的大和資本市場首席經濟師賴志文發表報告，認為美國不太可能採取任何措施影響金管局的聯繫匯率制度。現時金管局發行了1.07萬億元外匯基金票據，可全數回購補充港元流動性，加上銀行體系總結餘有1265億元，合計有1.2萬億元作港元流動性緩衝。

他又指出，只要走資不多於1.2萬億元，任何關於聯匯、港元流動性和利率的壓力都是可控。

金管局昨再沽30億港元

賴志文表示，聯儲局將維持利率零息至少到2022年，港元拆息高於美元，有助吸引資金流入，港匯企在7.75的強方水平。不過，一旦出現資金外流，貸款需求同時上升，將令港元流動性枯竭，到時需要關注走資是否已到1.2萬億元的水平。他提出4個市場恐慌的警號，包括港匯跌至7.85弱方保證水平、本港銀行體系總結餘跌至接近零、貸存比率急升，及金管局有否回購外匯基金票據，以補充市場流動性。

一旦走資超過1.2萬億元，賴志文相信金管局亦會在任何情况下捍衛港元，不過屆時本地拆息急升。若同時出現美國制裁、信心動搖、資金流走、利率飈升及債務違約等問題，情况會變得更壞，他懷疑香港銀行、公司和個人能否應付這種震盪。

港匯昨日處於7.75的強方兌換保證水平，金管局自上周六後，昨日再次入市沽出港元，分別在凌晨和傍晚分別向市場沽出22.32億元和7.75元，合共沽出30.07億元，至6月19日香港銀行體系總結餘將升至1265.37億元。1個月拆息連跌14日，昨跌2.15點子（1厘等於100點子），至0.4971厘，是2017年9月19日後最低。隔夜拆息下跌0.46點子，報0.1193厘。

夜期回吐 早段低水121點

港股昨日缺乏方向，早段低見24,195點，最多跌149點，其後表現反覆，午後則回升，收市報24,481點，升137點，國指升42點至9909點，主板成交1042億元。

昨日國務院常務會議提到綜合運用降準、再貸款等工具，保持市場流動性合理充裕，但昨晚恒指夜期早段回吐，截至晚上10時45分，報24,360點，低水121點。

相關字詞﹕賴志文 大和 美國制裁 資金外流 外匯基金 走資 聯繫匯率 港元拆息 金管局 港區國安法

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