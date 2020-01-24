經濟

百勝中國傳來港 第二上市籌156億

【明報專訊】近期多間中概股傳出來港第二上市消息，《金融時報》報道指，內地連鎖快餐經營商百勝中國（Yum China）有意來港上市籌集資金，並會在本周五收取各間投行關於上市的建議書，估計百勝中國在港集資額或高達20億美元（約為156億港元），一旦成事，將是首家根據港交所（0388）新例第二上市的非新經濟公司。

報道引述百勝中國回應指，公司不會對傳言或市場消息發表評論。彭博社曾在今年1月引述消息人士指，百勝中國已委託中金公司和高盛集團為來港二次上市作準備，最快在今年內上市。

旗下快餐店近萬間 首季淨收入跌72%

現時百勝中國於內地擁有三大快餐品牌肯德基（KFC）、必勝客及Taco Bell（塔可鐘）的經營權，旗下內地本土品牌則包括小肥羊，以及去年收購的黃記煌等。百勝中國旗下有約9200間快餐連鎖店。

中美摩擦加劇下，不乏美國掛牌的中概股考慮在港發行股份，與目前已在港或即將在港上市的第二上市企業不同，百勝中國實質上並非中資公司，集團在2016年11月從百勝集團分拆在紐交所上市，十大股東以基金公司佔多。

新冠肺炎在全球蔓延，百勝中國亦受到嚴重打擊，公司首季收入按年下降24%至17億美元（約132.6億港元），淨收入按年下降72％，至6200萬美元（約4.8億港元）。百勝中國曾在2月警告，集團在疫情爆發後需關閉部分餐館，今年或會錄得經營虧損。

上 / 下一篇新聞

京東暗盤升7% 「頭槌飛」蝕逾10萬 承接解凍資金 兩醫療股累計逾千億孖展
京東暗盤升7% 「頭槌飛」蝕逾10萬 承接解凍資金 兩醫療股累計逾千億孖展
大和：走資1.2萬億以下港可應付
大和：走資1.2萬億以下港可應付
股東貝萊德：會德豐私有化符利益
股東貝萊德：會德豐私有化符利益
天貓淘寶冀港納入「包郵區」
天貓淘寶冀港納入「包郵區」
匯控重啟裁3.5萬人 停對外招聘 發言人︰港仍是增長核心 續投資亞洲
匯控重啟裁3.5萬人 停對外招聘 發言人︰港仍是增長核心 續投資亞洲
匯豐環球高層：國安法助穩經濟
匯豐環球高層：國安法助穩經濟
吉利擬科創板上市 發人幣新股
吉利擬科創板上市 發人幣新股
彭博：內銀須撐經濟 利潤增長限10%
彭博：內銀須撐經濟 利潤增長限10%
前董事長判囚 新城股價抽升
前董事長判囚 新城股價抽升
鄭明傑藍天持股急降至5.29%
鄭明傑藍天持股急降至5.29%
標普再降機管局獨立信用狀况 3個月第二次 料全年客運量挫七成遜同業
標普再降機管局獨立信用狀况 3個月第二次 料全年客運量挫七成遜同業
加強規管職業退休計劃 積金局擴職權
加強規管職業退休計劃 積金局擴職權
壹傳媒澄清：商罪科行動未有人被捕
壹傳媒澄清：商罪科行動未有人被捕
抗爭蔓延華爾街 大摩被控歧視 前部門主管轟種族性別待遇不公
抗爭蔓延華爾街 大摩被控歧視 前部門主管轟種族性別待遇不公
日出口按年跌28% 金融海嘯後最差
日出口按年跌28% 金融海嘯後最差
內地LGBT社交網申美上市
內地LGBT社交網申美上市
張兆聰：綠葉製藥重估空間大
張兆聰：綠葉製藥重估空間大
劉宇亮：運用逆向思維 有助戰勝市場
劉宇亮：運用逆向思維 有助戰勝市場
李曉佳：港交所想變「有牙老虎」
李曉佳：港交所想變「有牙老虎」
趙海珠：風險事件增 美匯料呈上落市
趙海珠：風險事件增 美匯料呈上落市
技術取勝：閱文待破43至49元區間
技術取勝：閱文待破43至49元區間
劉思明：中小型強勢醫藥 麗珠蟹貨少可吼
劉思明：中小型強勢醫藥 麗珠蟹貨少可吼
周顯：龔仁心遺產管理人又反目
周顯：龔仁心遺產管理人又反目
湯文亮：市面逐步復常 失業率近見頂
湯文亮：市面逐步復常 失業率近見頂
失業率超海嘯 綠楊租客照高追購2房 一筆過770萬入市 追平屋苑同類最高紀錄
失業率超海嘯 綠楊租客照高追購2房 一筆過770萬入市 追平屋苑同類最高紀錄
利嘉閣：大型屋苑上月呎價升幅 一年最勁
利嘉閣：大型屋苑上月呎價升幅 一年最勁
吳佩慈瀚然特色戶呎租18元 低市價七成
吳佩慈瀚然特色戶呎租18元 低市價七成
駿嶺薈沽27伙套35億 分層戶擬招標
駿嶺薈沽27伙套35億 分層戶擬招標
仲量聯行疫情調查：企業更注重工作空間
仲量聯行疫情調查：企業更注重工作空間
屯門啟發徑民生舖劈租四成租出
屯門啟發徑民生舖劈租四成租出
瑞銀陳敏蘭：經濟差不明朗因素多 樓價年底前可跌一成
瑞銀陳敏蘭：經濟差不明朗因素多 樓價年底前可跌一成
馬丁可利Fitzgerald：人口增長支持民生消費 看好領展
馬丁可利Fitzgerald：人口增長支持民生消費 看好領展