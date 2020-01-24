百勝中國傳來港 第二上市籌156億

報道引述百勝中國回應指，公司不會對傳言或市場消息發表評論。彭博社曾在今年1月引述消息人士指，百勝中國已委託中金公司和高盛集團為來港二次上市作準備，最快在今年內上市。

旗下快餐店近萬間 首季淨收入跌72%

現時百勝中國於內地擁有三大快餐品牌肯德基（KFC）、必勝客及Taco Bell（塔可鐘）的經營權，旗下內地本土品牌則包括小肥羊，以及去年收購的黃記煌等。百勝中國旗下有約9200間快餐連鎖店。

中美摩擦加劇下，不乏美國掛牌的中概股考慮在港發行股份，與目前已在港或即將在港上市的第二上市企業不同，百勝中國實質上並非中資公司，集團在2016年11月從百勝集團分拆在紐交所上市，十大股東以基金公司佔多。

新冠肺炎在全球蔓延，百勝中國亦受到嚴重打擊，公司首季收入按年下降24%至17億美元（約132.6億港元），淨收入按年下降72％，至6200萬美元（約4.8億港元）。百勝中國曾在2月警告，集團在疫情爆發後需關閉部分餐館，今年或會錄得經營虧損。