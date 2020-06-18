經濟

京東暗盤升7% 「頭槌飛」蝕逾10萬 承接解凍資金 兩醫療股累計逾千億孖展

【明報專訊】內地電商平台京東（9618）接力來港第二上市，公開發售吸引近40萬人入飛認購，上市前夕暗盤升約5.75%至7.35%，不計手續費，每手帳面至少賺650元。惟一眾借孖展入飛大戶恐怕賺價蝕息，其中16張每張價值近8億元的「頂頭槌飛」，按暗盤收市價計每人至少蝕13萬元。此外，隨着認購京東的資金解凍，兩隻受追捧的醫療概念新股康基醫療（9997）及海吉亞（6078）進入第二日招股，本報統計8間券商孖展，兩股累計借出逾千億元孖展額。

明報記者 李哲毅

京東美國預託證券（ADR）昨晚早段微升，截至晚上約10時15分，折合港元報239.171元，較港上市價226元溢價逾5%。

京東昨日公布招股結果，上市價為226元，一手中籤率10%，認購2000股，即40手才穩獲一手。綜合各暗盤交易場，富途暗盤表現最好，曾高見248元，收報242.6元，較上市價高7.35%，不計手續費以一手50股計，每手帳面賺830元；輝立暗盤最高見240元，收報239.4元，升5.93%，每手帳面賺670元；耀才暗盤價高見240元，收報239元，升5.75%，每手帳面賺640元。

首日至少升16%才抵頭槌息

京東公開發售中，認購金額逾500萬元的乙組投資者多達8055人，惟以暗盤升幅5%至7%計，大手孖展客幾乎全軍覆沒。其中16張認購逾300萬股「頂頭槌飛」，以招股價上限236元計算，每張「頂頭槌飛」斥資達7.847億元，但最終僅獲派8800股，分派率只有0.26%，以孖展息率2.38厘借款九成及凍資6日計算，利息成本高達27.6萬元，以耀才暗盤收市價239元計，仍蝕近16.19萬元；即使以表現最好的富途暗盤價計算，亦要虧損13萬元。而且「頂頭槌飛」股價打和點為257.4元，意味京東首日至少升逾16%，「頭槌戶」才能賺回利息支出。

信誠證券聯席董事張智威認為，京東與第二上市的阿里巴巴（9988）及網易暗盤表現類似，升幅介乎6%左右，這批中概股暗盤水平需參考其美國上市的ADR表現，所以暗盤難以爆升，但適宜中長線持有。

信誠：康基醫療較有吸引力

此外，兩隻醫療概念股康基醫療及海吉亞明日截止招股，本報統計8間券商孖展，康基醫療錄得約855.81億元孖展，超購272.5倍，當中耀才借出約230億元，輝立借出200億元，信誠借出130億元；海吉亞（6078）則錄386.8億元孖展，超購173.2倍。

張智威認為，康基醫療較有吸引力，公司從事醫療器械行業，與早前上市後爆升的沛嘉醫療屬同一行業板塊，加上7位基石投資者均具名氣，可帶動康基醫療上市表現。

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