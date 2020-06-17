道富環球黃慶祥：亞洲國債相對安全 吸引外資

黃慶祥認為，受亞洲各國財政刺激及貨幣政策帶動，特別針對提振消費，經濟活動逐步復蘇，相信中美間角力不會阻礙復蘇步伐。即使油價回彈，但欠消費需求帶動下，他料亞洲通脹仍會維持偏低，有利央行長期維持偏低低息水平。比起2008年金融海嘯時，今次新冠肺炎疫情未有直接衝擊銀行系統，但全面衝擊各行各業，或需更長時間回復正常，但相信不至於長達5至10年。

央行買債 為企業創復蘇環境

聯儲局在3月首次公布，規模達7500億美元的「一級及二級市場企業信貸工具」，包括買入交易所買賣基金ETF，最新擴展到購買個別公司債。他認為央行買債計劃目的為穩定市場，為企業創造較佳的復蘇環境，央行已意識到減息欠成效，皆因市場會質疑當減息完結後，政府如何再就大型刺激經濟計劃融資。另一方面當市場舉債增加，一般會推動債息向上，但央行和部分大型投資者的參與，便會有助降低市場波動性。

黃慶祥認為，央行寬鬆貨幣政策有利債市，目前市場注視央行會否再減息。他料債息會維持較低水平，即使部分市場低位已過，但隨後仍難見大升。他解釋，日後經濟會逐步回復增長，期間企業同政府都會舉債，但步入復蘇期後，也要逐步調低債務水平，這段期間央行不會大幅加息，使債息不會大幅抽高。而且，央行過去都是減息速度快於加息，要加息會更密切觀察經濟增長持續性，以及就業市場回復，目前整體債市都看供應狀況。

內地為保經濟增長，同樣繼續加碼發債，中國財政部公布，5月地方債發行1.3萬億人民幣創單月新高。內地債務問題或再成隱憂，惟他稱目前中央對發債人監管已勝過去，有特別指引，認為這會為實體經濟帶來更多融資，多於出現問題貸款。他認為如果大舉模發債投資後，地方經濟仍未見起息，發債量持續高於平均經濟增長才令人擔心。

內房高息美元債漸收復失地

企業債方面，內房高息美元債漸收回3月的失地，近期也漸受資金追捧。黃慶祥指，現時內房目標為不進一步增加新槓桿，這會有利重組舊有債務，疫情緩和後銷售活動重啟亦會有幫助，估計內房問題不大。央行嘗試更廣泛支持經濟，都會有利內房減少銷情受疫情的打擊。

現時內地經濟不如以往倚重內房，他相信中央會繼續進行市場改革，以市場力量推動部分公司重組，多於再直接幫助使其轉成國企。因此，未來部分內房會有更大流動性壓力，不排除會見更多內房重組以償還債務，甚至會延逾期還款等。

隨市場避險緒轉高，債券基金近期錄得不少資金流入。黃稱近期特別國債錄得不少流入，特別是新興市場，相信是隨信貸息差收窄，資金轉換市場。他觀察到部分本地貨幣計價債券有錄得流入，但很視乎企業基本面，部分類別市場情緒會轉差。反而海外投資者對國債興趣確實增加，皆因相對安全，新興亞洲國債波幅又少於其他新興市場，區內國家基本面較好有支持，違約率亦有下降，而亞洲貨幣兌美元去年又一直貶值，使亞債估值顯吸引。亞洲本地投資者亦憧憬區內央行減息，並維持低息，短期再現拋售風險較低，而買入亞債。

債券入場門檻普遍較高，門檻較低選擇有亞洲最大債券ETF沛富基金（2821），追蹤Markit iBoxx ABF泛亞洲指數，主要投資亞洲主權本地貨幣債劵，收益率平均約2.8厘。

王俊騏 明報記者

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