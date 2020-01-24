南豐啟德商廈AIRSIDE 總投資320億

47層高綜合大樓

南豐集團指，上述啟德商業項目命名為AIRSIDE，為一幢47層高綜合大樓，樓高200米，提供逾30層甲級商廈，合共約120萬方呎，每層面積約3.2萬至5.3萬方呎，包括部分相連樓層，而連接地下購物街的多層購物商場，約達70萬方呎，整個項目預計2022年落成，總投資額高達320億元。

70萬呎地下街連商場

南豐集團董事總經理張添琳表示，集團致力把社區的生活和文化元素編織在一起，營造獨特的氛圍，以嶄新的方式打造都市生活。另AIRSIDE有三分之一為綠化面積，設梯流式的綠化層、露天樓頂、陽台及庭園，並有空中花園和接近18,000方呎的垂直綠化外牆。

清水灣道3號8洋房內轉涉近24億

另一手資訊網顯示，雅居樂（3383）副主席陳卓賢私人名義於2012年以7億元投得西貢碧沙路地，現為「清水灣道3號」，全數8幢洋房昨售予關連人士，每幢售價1.29億至5.84億元，總值23.59億元。地盤可建樓面32,787方呎，以當年中標價7億元計每呎樓面地價約21,349 元，至今仍是新界區官地最高呎價紀錄。