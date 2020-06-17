怡和大浪灣道大班屋批建1.53萬呎

屋宇署公布，該署於4月份共批出14份建築圖則，包括9項住宅及商住項目，除上述大浪灣道9號外，內地業主持有的九龍塘林肯道7號則批建1幢3層高、涉4677方呎住宅，而由梁昌家族成員持有的何文田公爵街6至6C號，則批建1座3層高住宅，涉10,739方呎樓面。

今年首4個月2252伙動工 9年新低

另方面，屋宇署4月批出9份動工紙，預料提供2165個住宅單位，包括華懋安達臣道項目，將建1座9層高、3座20層高住宅，提供334伙，最細實用面積約196方呎。屋宇署4月接獲兩份私宅項目動工通知，合共957伙，雖較3月695伙增加38%，但今年首4個月累錄2252伙，較去年同期的3544伙減少36%，創自2012年以來的9年同期新低。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，年初受疫情及施工淡季影響，動工相當緩慢，預料次季餘下月份動工進度將急起直追，由於不少項目可望年內陸續開展，初步估計2020年全年動工量料達1.1萬至1.2萬伙水平，實際情况仍需視乎稍後月份及下半年項目動工進度而定。