SEA TO SKY最快日內開價 本周開放示位

上述日出康城第8期SEA TO SKY，共提供1422伙，為逾1年半來市場上最大型的單一新盤。長實地產投資董事郭子威表示，項目最快日內開價，首批單位將不少於285伙，涉及的戶型包括2房、3房及4房，項目示範單位將於開價後翌日開放予公眾及進行收票。發展商昨日已開放以2座50樓H室為藍本的連裝修示範單位，實用面積753方呎，原則屬3房1套連儲物室間隔。郭子威補充，整個項目斥資近2億元購置家電及配置。

御海灣開放式254呎起 最快本月開價

另外，新地屯門海皇路項目分2期發展，共提供669伙，新地代理業務部總經理張卓秀敏指，項目第一期（即項目第2座）命名為御海灣（REGENCY bay），她透露，短期內會上載樓書，最快月內開價，而項目價錢將會參考同區御半山。她表示，集團的御半山1房單位實呎約1.9萬元，為項目新高，至於御半山第1、2期累售900伙，套現59億元，平均成交實呎超過1.6萬元。新地代理業務部助理總經理林青龍補充，御海灣提供263伙，實用面積254至692方呎，間隔由開放式至3房，另設特色單位，當中標準2房單位以下佔87%，1房、2房單位佔71%，3房單位佔8%，另設少量特色單位。

九肚富豪‧山峯洋房6600萬元沽出

此外，一手續錄大額成交個案，其中百利保（0617）及富豪酒店（0078）沙田九肚富豪‧山峯，本月錄得第2宗成交，位於26號洋房，實用2576方呎，4房4套間隔，另花園面積778方呎，備有升降機，連兩個車位，以6600萬元沽出，實呎25,621元，成交期180日。百利保執行董事兼首席營運官范統表示，項目次季度暫套現近3.4億元。

另土地註冊處資料顯示，沙田九肚雲端Sommet 6洋房上月以1.608億元易手，買家以奚相榮（HAI SHEUNG WING）登記，與內地快遞公司中通國際的管理層同名。該洋房實用面積3,733方呎，連355呎花園及827方呎天台，實呎43,075元。