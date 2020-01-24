翠灣邨3房綠表429萬 膺柴灣公屋王

持貨近8年帳升逾7倍

市場消息指，柴灣公屋翠灣邨B座(翠壽樓)低層10室，實用面積598方呎，可作3房間隔，上月以428.8萬元在綠表市場易手，折合實呎7171元，刷新該屋邨同類市場紀錄，亦成為柴灣區內綠表公屋最高價成交。資料顯示，原業主2012年10月以51.6萬元未補價購入，持貨近8年，帳面獲利377.2萬元或7.3倍。

此外，繼早前荔枝角美孚新邨有平台特色戶以破頂價每實呎1.85萬元易手後，同為十大屋苑之一的鰂魚涌康怡花園，亦有高層3房單位以1436萬元沽出，實呎近2.1萬元，創屋苑今年新高。

樓齡約34年的康怡花園上月曾錄約33宗二手成交，成交量為屋苑近5年最高，雖然本月至今暫僅錄6宗，交投步伐顯著減慢，現時只佔上月全月的18%，但就不乏高價成交個案。

康怡3房實呎逼2.1萬 今年新高

利嘉閣分行經理陳家豪指，康怡花園E座高層16室，實用面積685方呎，3房間隔，最新以1436萬元售出，實呎20964元，創屋苑今年呎價新高。原業主1994年以575萬元購入，持貨26年，帳面獲利861萬元或近1.5倍。

凱譽2房1360萬 6年蝕逾330萬

不過，二手市場仍有個別蝕讓個案。市場消息指，尖沙嘴凱譽高層C室，實用512方呎，2房間隔，原業主早於去年叫價約1800萬元放盤，惟無人問津，遂將叫價調低至1380萬元，在議價後終以1360萬元成交，實呎26563元。區內代理指同類單位市價約為1700萬元，換言之上述成交價低市價約20%。原業主2014年6月以1622萬元一手購入，持貨6年帳面蝕262萬元或16%，若連其他使費計料實蝕約336萬元或20%。