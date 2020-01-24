深水埗納米樓連千呎平台呎租65元 貴過南昌站 232呎1房月租1.5萬

明報記者 張允亭

屬單幢盤的AVA 61，自本月初首錄租賃後，市場至今約有4宗租務成交。美聯分行營業經理黃永財表示，AVA61新錄一宗租賃成交為低層A室特色戶，實用面積232方呎，外望樓景為主，設開放式廚房，備有電磁爐、雪櫃及微波爐等家電，1房間隔，客飯廳對出連接1415方呎平台，新近以1.5萬元租出，呎租約64.6元，呎租比區內指標屋苑南昌站上蓋匯璽更高。由圖則可見，雖然單位的露台長約12.6米、闊約10.7米，不過就以欄杆一分為二，而且左邊露台比右邊露台高，兩個露台中間亦有幾級樓梯連接。

分左右平台 面積大單位5倍

事實上，現時一個標準雙打羽毛球場，長度為13.4米，闊度為6.1米，面積約880方呎，即單位之平台，面積相當於1.6個標準羽毛球場。至於單位業主於2018年1月以688萬元購入上述單位，實呎29,654元，貴絕當年的區內分層戶，亦是項目的最後一伙沽出的單位。原業主持貨逾2年，現租金回報約2.6厘。

2年半前實呎逼3萬元買入

連同上述最新租務計，AVA61至今4宗租賃交投，月租介乎8500元至1.5萬元不等，呎租則介乎52.4至64.6元。目前租金最低、亦是項目首宗錄得的租務成交單位，位於高層E室，實用面積162方呎，屬開放式間隔，業主原叫價1萬元放租，最終以8500元租出，減價1500元或15%，實用呎租約52元。業主2017年以386.4萬元購入，現租金回報約2.6厘。至於項目開則最細的150方呎D室單位，則暫未錄得租務成交。

162呎標準戶月租低見8500元

此外，其他市區納米盤方面，大角嘴形品．星寓最新有開放式單位以1.3萬元租出。香港置業分行高級聯席董事張仲賢表示，上述為形品．星寓中層H室，實用面積約273方呎，開放式間隔，外望樓景，以月租1.3萬元獲夫婦租客承租，實用呎租約47.6元，屬近期市價水平。業主2012年1月以近232.9萬元購入，持貨逾8年，現租金回報約6.7厘。