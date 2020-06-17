湯文亮：退休銀行家的處世之道

兩名下屬離開之後，銀行家對我們說，菜單的確有問題，不但菜式太多，而且有重疊現象，不過他不敢改，除了不在其位之外，今次菜單可能由主席親自發辦，改菜單恐怕會得罪昔日老闆。至於坐主家席，無論如何一定要推，不過又未必能夠推甩，主席為了表示對昔日下屬的關懷，一定會要求他坐主家席，但唔會事先對他說，倘若有更重要的賓客，他就沒有份坐主家席。

銀行家仲話，現在距離宴會日子還有一個月，他要操fit一些，揀定一套合身西裝，剪靚個頭髮，就算其他人知道他已經退休，但不能夠畀其他人睇到有退休的感覺，銀行家處世之道，很多人不明白這個道理。

如英國體諒港人 應放寬移民政策

英國外相藍韜文暗批匯豐控股（0005）和渣打集團（2888），沒有反對港區國安法，表示英國不會捨棄香港人。其實，英國就好似一個退休銀行家，應該識得處世之道，不能夠一方面希望可以和中國在經貿方面合作，另一方面就批評中國的政治環境，並且要求在香港的英國公司支持她的決定。

老實說，英國已經離開香港23年，讓管治香港的回憶變成美麗回憶，如果英國真的體諒香港人，就應該放寬移民政策，任由香港人移居英國，不設審查，如果做不到，最好講少兩句，否則會畀人話食人血饅頭。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]