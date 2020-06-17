通常，第一種老闆大多數都「不識字」，但做過高級打工仔的老闆，很少不精通文件工作，像簡志堅，文件是自己寫，甚至連銀行也自己去，皆因秘書的工作，他比秘書做得更好。約他午飯，有時候他會遲到，皆因他要先去銀行後，方能赴會。

簡志堅親力親為 文章有一手

我們作為他的朋友，不時收到他發來文章，講他的天然氣業務，當然也有愛國愛港言論。我心想，第一，他是半唐番，在外國唸書、長大，居然寫得一手不錯的中文，有時還寫專欄見報；第二，半唐番居然還很愛國……雖然，據說，去過外國的人，反而特別愛國，第一個對我說這話的人是劉家昌，他是韓國華僑。

日前，浙江發生了槽罐車爆炸，傷亡人數接近200人，看到的畫面是，某人在家中拍攝災難場面，竟然二次爆炸，炸到他的家，畫面也崩壞了。然後馬上，簡發來了信息，說爆炸的是液化石油氣，不是天然氣槽罐車，天然氣發生意外時，最多只會燃燒，不會爆炸，而且價錢平了50%。

信息在新聞播出後沒多久就發出來，還附上他寫的一篇數百字專欄文章，真是親力親為，好勤力做嘢。至於我本人也持有中國天然氣的股票，以示支持。

[周顯 投資二三事]