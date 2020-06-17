劉思明：5G惹火 新能源車炒風更盛

救市刺激短暫 防波動宜減磅

恒指昨高開541點後上試高位，早市最多升757點、高見24,534點回順，收報24,344點，升567點或2.38%；國指升2.19%。大市成交1146億元，與60天平均相若。據《明報》港股數據庫，升跌比率93比7，升逾3%佔上升股份三成多；陽燭對陰燭為58比42，大市買盤強勁，但不少無以為繼，低於開市價呈陰燭收市。

個別行業表現勇猛，本報數據庫追蹤的30個行業，有三分之一的升幅約3%以上，明顯跑贏恒指，科技器材升6%表現最強，其次教育、金屬及礦石升約4%。美國允許當地企業與華為在5G網絡標準設置合作，5G概念股受捧，中興通訊（0763）、中芯（0981）升逾一成，京信（2342）、中通信（0552）升4%，連帶手機及部件股小米（1810）升4%，舜宇（2382）、比亞迪電子（0285）升8%、9%；不過，除了中芯保持升勢，其他都受制近月高位，能否展開升勢仍有待觀察。

至於金屬礦石做好，主要受新能源車概念帶動，贛鋒（1772）升逾一成半，洛鉬（3993）升近一成。此外，發展新能源車業務的恒大健康（0708）5日累升九成；生產兩輪電動車雅迪（1585）3個月累升近兩倍；鋰電池天能動力（0819）高位回落後，3月累升逾倍；比亞迪股份（1211）逼近年新高，新能源車概念炒風更盛更全面。此外，汽車部件股敏實（0425）、耐世特（1316）、德昌電機（0179）、福耀玻璃（3606）3月低位回升以來，年內跌幅收窄到16%至22%；以近3個月計，耐世特累升七成，跑贏其他部件股升一兩成，一方面股價過份低殘，另一方面預計其新能源車概念受到關注。

耐世特守穩5.4元 可挑戰7元

耐世特乃轉向及動力傳動系統生產商，包括提供先進駕駛輔助系統（ADAS）及自動駕駛（AD）功能產品，客戶來自全球如寶馬、福特、通用汽車、豐田、長安等；去年有五成已簽約訂單量來自北美洲，另一半亞太、歐洲等；當中有近三成與ADAS項目相關，同時有約兩成與電動車項目相關，受惠電動車加快發展。股價方面，耐世特上周跳升加快向上，升至6.4元受阻，回調料於5.4元有支持，守穩中線有望升破高位甚至挑戰7元水平，短線可設低收5.1元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]