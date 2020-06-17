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經濟
2020年6月17日星期三
技術取勝
投資策略
港全球競爭力倒退3位排第五 受經濟下滑社會動盪影響 星洲續稱冠
貿戰影響 中美排名齊跌
王冬勝：與美國關係倘受限 商界會另拓新市場
貿發局降今年出口預測至跌10% 逾10年最差
會德豐高票通過私有化 明告別港股
中美關係現轉機 恒指急升567點 儲局落實買企債救市 夜期高水轉低水
1個月拆息連跌13日 近3年低
大摩今年首上調恒指目標
旺旺去年多賺5％ 全年派息增22％
原保監主席項俊波受賄罪成 判囚11年
匯豐10厘活期息搶派錢存款
保利協鑫山東黃金 配股集近20億
康基首日孖展643億 勝網易京東 德勤料年內5至8家中概股上市
瑞幸中外大行貸款缺口至少23億
中電旗下青電 發3.5億美元能源轉型債
美上月零售破紀錄升17.7% 鮑威爾警告：復蘇路仍漫長
央行擴大支援企業 日股大漲5％
歐盟向蘋果開展反壟斷調查
張兆聰：龍光銷售勝內房同業 可逢低吸
技術取勝：四環高收區間之上
劉思明：5G惹火 新能源車炒風更盛
周顯：兩種老闆
湯文亮：退休銀行家的處世之道
深水埗納米樓連千呎平台呎租65元 貴過南昌站 232呎1房月租1.5萬
翠灣邨3房綠表429萬 膺柴灣公屋王
SEA TO SKY最快日內開價 本周開放示位
怡和大浪灣道大班屋批建1.53萬呎
南豐啟德商廈AIRSIDE 總投資320億
道富環球黃慶祥：亞洲國債相對安全 吸引外資
技術取勝：四環高收區間之上
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【明報專訊】中興有望上試高位（圖）
耐世特5.6元見支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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