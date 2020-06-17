歐盟向蘋果開展反壟斷調查

被指向軟件商收「蘋果稅」

當蘋果產品的用戶透過蘋果的「App內購買」系統購買網上服務，蘋果都會向軟件開發商收取所有訂閱費用30％作為佣金，被外界稱為「蘋果稅」。歐盟早前分別接到串流媒體Spotify及日本電商樂天（Rakuten）旗下電子書平台Kobo的投訴，要求歐盟調查蘋果的「App內購買」規定，是否有利於蘋果自家的Apple Music及Apple Books服務。

Kobo聲稱，蘋果對通過App Store出售的電子書收取30％佣金，同時推廣Apple Books，違反市場競爭。歐盟委員會競爭事務專員韋斯塔格爾（Margrethe Vestager）表示，蘋果規定用戶購買軟件服務的方式，使蘋果扮演了軟件及數碼內容分發的「守門人」角色，歐盟將研究蘋果的購買服務規定，是否符合歐盟的反壟斷條例。倘被判違法，蘋果最高將被罰款年收入的10％。

蘋果引用經濟諮詢機構Analysis Group的數據，指App Store去年的交易總額達5190億美元（4萬億港元），當中實體產品和服務佔4130億美元、「App內購買」等數碼產品及服務佔610億美元，App內廣告銷售額為450億美元。按地區劃分，中國區的App Store交易額最大，達2460億美元。

（綜合報道）

[國際金融]