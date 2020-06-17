央行擴大支援企業 日股大漲5％

日本央行將經濟形勢評估，由4月提出的「嚴峻程度加劇」，改為「處於極其嚴峻狀態」。分析稱，就業與收入環境「呈疲軟動向」，個人消費大幅下滑、出口和生產大幅減少。日本央行行長黑田東彥預計，物價升幅走勢將處於低水平，距離加息的條件似乎很遠，預期在2022年度結束前難以加息。日本央行預計，短期和長期利率將維持在當前或更低水平，並將提供充足無限的日圓、外匯資金，如有必要將採取更多措施。

英上月新增53萬人申失業救濟

此外，英國5月申領失業救濟人數增加528,900人，達到280萬人。在3至5月期間，申領人數增加1倍以上，增幅達160萬。另一項數據顯示，英國有超過900萬人被休假，約四成私營機構僱員正接受政府援助。聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）指出，受疫情影響，全球的跨國直接投資額（FDI）今年將減少40%至1萬億美元以下，是2005年以來首次跌破萬億美元水平，全球經濟較2008年金融海嘯時處於更大的困境。

（綜合報道）

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