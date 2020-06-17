美上月零售破紀錄升17.7% 鮑威爾警告：復蘇路仍漫長

道指開市漲800點後回落

鮑威爾形容「我們似乎進入了重啟經濟的第二階段」，民間支出正在增加。美國零售銷售額在4月按月大跌14.7%後，5月急升17.7%，是1992年有紀錄以來最大升幅。 儘管如此，5月的零售支出仍未恢復至疫情爆前的水平。

對於5月非農職位止跌回升，鮑威爾稱，上月的就業數據「絕對是好消息」，職位增長「比我們想像的要早開始」。他預期未來幾個月的職位將繼續增長，失業率將會下降，但就業市場狀况仍將「遠遜於」疫情爆發前。他說，在美國人確信疫情全面受控前，美國經濟都不能全面復蘇，且經濟下行的時間愈長，對就業市場及商戶所造成的傷害愈大。

「縮表將非常謹慎及緩慢」

美國國會迄今已撥出近3萬億美元的財政救濟，包括直接向家庭提供援助，並向企業提供低息貸款。聯儲局亦多管齊下，向市場注入信貸。鮑威爾稱，沒有可以令經濟迅速恢復的捷徑，小型企業尤其面臨長期疲軟的風險，強調聯儲局將使用一切工具助經濟復蘇。

聯儲局周一公布，建立一個基於廣泛、多樣化的美國公司債券市場指數，並以此購入投資組合。鮑威爾稱，將讓市場條件決定購買債券的速度，聯儲局不想「像大象一樣在債市橫衝直撞」。

鮑威爾重申，聯儲局將致力於支持經濟，維持利率接近零水平，「直到我們確信美國的經濟已克服一切困難」。他說，量寬買債有助於穩定市場，他不認為聯儲局資產負債表突破7萬億美元，會對通脹或金融穩定構成威脅，強調聯儲局不打算現在縮表。他說，即使未來縮表，也會以非常謹慎的態度及緩慢的速度進行。他又說，社區防疫封鎖措施帶來的失業，對低收入工人、少數族裔及婦女的影響最大，如不加以遏止，可能加劇貧富差距。他認為，實現充分就業是聯儲局為支持低收入社區，特別是少數族裔社區所能做的最好的事。他會考慮研究貨幣政策對不同族裔的影響，並在稍後時間作出回應。

特朗普擬推1萬億美元基建計劃

此外，彭博社引述知情人士稱，特朗普政府擬推價值近1萬億美元的基礎設施計劃，推動經濟復蘇。消息稱，運輸部初步計劃將大部分資金用於公路和橋樑等項目，並為5G無線基礎設施和鄉郊寬頻網絡預留資金。

（綜合報道）

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