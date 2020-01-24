康基首日孖展643億 勝網易京東 德勤料年內5至8家中概股上市

明報記者 馬迪帆

康基醫療主營微創醫療器械開發、製造及銷售，招股價介乎12.36元至13.88元，入場費7000.93元。招股期至本周五（6月19日）中午12時截止，預計6月29日掛牌。康基此次引入7家基石投資者，包括富達投資及貝萊德基金等。若上限定價，基投共認購約9213萬股，佔國際配售40.9%。

海吉亞醫療同受捧 超購130倍

同日招股的腫瘤醫藥股海吉亞醫療（6078）亦錄得130倍超購，統計券商孖展錄得約291億元。該股入場費3737.29元，最多集資22.2億元。招股期及上市時間與康基相同。海吉亞亦引入9間基投，包括高瓴資本、奧博資本、清池資本、正心谷創新資本等。康基醫療及海吉亞醫療都不是B股。

德勤：全年IPO最多達2200億

中概股方面，京東今日公布配售結果。德勤昨日發布報告，預計全年共有5至8隻中概股會在港作第二上市，除京東、網易後，料餘下數隻來港中概股共可再集資約200億元。德勤亦調整對全年新股市場集資展望，料全年集資1300億元至2200億元間，下限較此前預計下調300億元，上限不變。

德勤全國上市業務組聯席主管合伙人歐振興表示，鑒於下半年外圍不確定因素較多，如美國大選，有機會干擾中概股回歸的準備工作，以及延長審核批准需時。他預計，回歸中概股仍以科技行業為主，相信主導企業依然是以有盈利經營模式、有往績以及為投資者熟悉的類型。

58同城擬私有化 估值87億美元

除第二上市外，亦有在美國掛牌中概股走上私有化之路。內地最大生活信息網站58同城昨日公布，與財團達成協議，將進行私有化並退市，作價每股普通股28美元、每份ADS（美國存託股份）56美元，對公司的估值則達到87億美元。此次私有化財團背後為華平投資、General Atlantic、Ocean Link以及58同城董事長兼行政總裁姚勁波。