保利協鑫山東黃金 配股集近20億

保利每股作價最多0.208元

同時，山東黃金（1787）的股東之一巴里克黃金，擬經摩根士丹利以每股20.35元至21元，配售7926.88萬股舊股，套現16.13億至16.65億元。該股昨日升1.38%至22.05元收市，配售價相對收市價折讓4.8%至7.7%。

禁售期有90天。在今次配售前，巴里克在山東基金持有總股本2.89%，在其H股持股17.92%，持股數量達8951.88萬股，完成配售後，持股數目只餘989萬股，相當於H股的總發行量1.97%。

綠城股東優先認購綠城管理

此外，綠城中國（3900）宣布，集團在分拆於內地從事代建業務的綠城管理，確定讓在6月19日名列名冊內的股東，可按每持有53股可獲優先認購1股的基準，申請認購綠城管理的股份。該等股東可認購多於、少於或等於可優先認購的股份數目。現時綠城每手500股計，持有人可獲9股優先認購權利。