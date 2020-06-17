保利協鑫山東黃金 配股集近20億

【明報專訊】市場消息表示，保利協鑫（3800）透過建銀國際，擬以每股0.203元至0.208元，向專業投資者配售13億股新股，集資介乎2.639億至2.704億元，用於償還現有借貸及一般企業用途。是次配售股份，佔擴大後股本6.15%。保利協鑫將受90天禁售期限制。昨天該股收報0.245元，升1.24%，配售價相對折讓15.1%至17.1%。
保利每股作價最多0.208元
同時，山東黃金（1787）的股東之一巴里克黃金，擬經摩根士丹利以每股20.35元至21元，配售7926.88萬股舊股，套現16.13億至16.65億元。該股昨日升1.38%至22.05元收市，配售價相對收市價折讓4.8%至7.7%。
禁售期有90天。在今次配售前，巴里克在山東基金持有總股本2.89%，在其H股持股17.92%，持股數量達8951.88萬股，完成配售後，持股數目只餘989萬股，相當於H股的總發行量1.97%。
綠城股東優先認購綠城管理
此外，綠城中國（3900）宣布，集團在分拆於內地從事代建業務的綠城管理，確定讓在6月19日名列名冊內的股東，可按每持有53股可獲優先認購1股的基準，申請認購綠城管理的股份。該等股東可認購多於、少於或等於可優先認購的股份數目。現時綠城每手500股計，持有人可獲9股優先認購權利。