匯豐10厘活期息搶派錢存款

【明報專訊】政府1萬元現金津貼計劃將於本周日（21日）開始接受登記。匯豐宣布，客戶於今年8月31日或之前經該行登記計劃，並於9月17日或之前領取現金，可獲1個月港元儲蓄年利率10厘，上限1萬元，即實際可賺息約83元，但同時客戶需要在優惠期內完成最少一項指定數碼程序或交易，如更新或完成問卷、使用網上繳費服務等。
匯豐早前已預告，成功登記之客戶均將自動參加抽獎。該行昨日宣布，於推廣期內合資格客戶將有機會贏取名額30個的1萬元獎金，以及名額80個的智能數碼產品，客戶若成功經該行手機或網上銀行登記可享4次抽獎機會，而經分行遞交表格或於網頁申請則可享1次抽獎機會。
中銀設最高10萬元購物券抽獎
中銀香港（2388）昨亦加碼，除早前提供的新客戶最高4.3厘定存年息外，合資格客戶於本周日（21日）至9月30日期間，經該行登記政府現金發放計劃，並於10月20日或之前成功領取現金，將自動參加該行最高10萬元的購物禮券抽獎，名額1個。
該抽獎活動將按計劃登記時段分作4輪進行，每輪抽獎未能中獎的客戶，將自動進入下一輪抽獎，6月21日至7月4日成功登記的客戶有機會抽到10萬元禮券，之後三輪抽獎有機會獲得分別5萬元、3萬元及1萬元的購物禮券。