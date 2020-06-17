匯豐10厘活期息搶派錢存款

匯豐早前已預告，成功登記之客戶均將自動參加抽獎。該行昨日宣布，於推廣期內合資格客戶將有機會贏取名額30個的1萬元獎金，以及名額80個的智能數碼產品，客戶若成功經該行手機或網上銀行登記可享4次抽獎機會，而經分行遞交表格或於網頁申請則可享1次抽獎機會。

中銀設最高10萬元購物券抽獎

中銀香港（2388）昨亦加碼，除早前提供的新客戶最高4.3厘定存年息外，合資格客戶於本周日（21日）至9月30日期間，經該行登記政府現金發放計劃，並於10月20日或之前成功領取現金，將自動參加該行最高10萬元的購物禮券抽獎，名額1個。

該抽獎活動將按計劃登記時段分作4輪進行，每輪抽獎未能中獎的客戶，將自動進入下一輪抽獎，6月21日至7月4日成功登記的客戶有機會抽到10萬元禮券，之後三輪抽獎有機會獲得分別5萬元、3萬元及1萬元的購物禮券。