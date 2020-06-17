旺旺去年多賺5％ 全年派息增22％

受疫情影響 收益減少3%

旺旺表示，截至3月底的全年收益由於在最後季度受到疫情波及，導致按年減少3%至200.95億元，但毛利率受惠於產品組合優化及部分原材料成本下降，按年增加2.6個百分點至48%。

旺旺去年核心營運利潤率按年增加2.1個百分點至21.8%；未計利息、所得稅、折舊及攤銷前盈利率為28.4%，按年增加2.1個百分點。

核心營運利潤率增2.1百分點

按產品分類計，該年度米果類收益56.114億元，按年跌3.5%，但毛利率仍升2.9個百分點至46.1%；乳品及飲料類亦受疫情影響，全年收益按年僅增0.9%至98.134億元，毛利率亦升1.9個百分點至49%。

休閒食品類去年實現收益亦按年跌9.2%至46.342億元，毛利率亦升3.7個百分點至48.4%。