旺旺去年多賺5％ 全年派息增22％

【明報專訊】內需股中國旺旺（0151）截至3月底的全年純利按年升5%至36.49億元（人民幣．下同），純利率按年增加1.4個百分點至18.2%，每股基本盈利為0.2938元，每股末期股息0.0242美元，按年增加0.4%，另派每股特別息0.011美元，連同中期已派每股0.0064美元，全年派息0.0416美元，較上財年全年派息0.0342美元，按年增加21.64%。受業績刺激，旺旺股價午市後發力，曾高見6.05港元，收報6.02港元，升8.66%，成交額1.72億港元。
受疫情影響 收益減少3%
旺旺表示，截至3月底的全年收益由於在最後季度受到疫情波及，導致按年減少3%至200.95億元，但毛利率受惠於產品組合優化及部分原材料成本下降，按年增加2.6個百分點至48%。
旺旺去年核心營運利潤率按年增加2.1個百分點至21.8%；未計利息、所得稅、折舊及攤銷前盈利率為28.4%，按年增加2.1個百分點。
核心營運利潤率增2.1百分點
按產品分類計，該年度米果類收益56.114億元，按年跌3.5%，但毛利率仍升2.9個百分點至46.1%；乳品及飲料類亦受疫情影響，全年收益按年僅增0.9%至98.134億元，毛利率亦升1.9個百分點至49%。
休閒食品類去年實現收益亦按年跌9.2%至46.342億元，毛利率亦升3.7個百分點至48.4%。