大摩今年首上調恒指目標

【明報專訊】近期中美摩擦持續升溫，但有大行看好港股表現，摩根士丹利最新將恒指目標價上調至23,300點，預測市盈率約10.9倍，是半年內第5次調整恒指預測，此前4次均是下調目標價。大摩在5月底才將恒指目標由23,750點下調至21,300點，以反映香港最近社會動盪及疫情影響，但相隔3星期後隨即再轉軚。而在2月中該行唱淡港股後不久，港股隨即下跌；3月中再唱淡後不久，港股跌至今年低位。
大摩今次將恒指目標上調至23,300點，料最牛見29,700點，最差見19430點，國企指數目標由9280點上調至9670點。
料W股染藍有利估值上調
大摩指，恒指公司會在9月份將同股不同權（WVR）、第二上市股份納入至恒指及國指，估計阿里巴巴（9988）、美團（3690）、小米（1810）將會染藍，合共權重約11.5%，有助刺激指數估值水平及盈利增長預測。
大摩又看好A股表現，該行稱，隨著中國引領疫情後的全球復蘇，中資股風險情緒改善而適度重估，加上美元略微走弱，新興市場流動性有所改善，中資股相對新興市場的相對估值折讓有所收窄。
花旗12個月目標高見28226點
另一大行花旗更加進取，料恒指12個月目標價為28,226點，國指目標11,129點。花旗看好H股多於A股，首選阿里巴巴、中國人壽（2628）、阿里健康（0241）、中生製藥（1177）等。