大摩今年首上調恒指目標

大摩今次將恒指目標上調至23,300點，料最牛見29,700點，最差見19430點，國企指數目標由9280點上調至9670點。

料W股染藍有利估值上調

大摩指，恒指公司會在9月份將同股不同權（WVR）、第二上市股份納入至恒指及國指，估計阿里巴巴（9988）、美團（3690）、小米（1810）將會染藍，合共權重約11.5%，有助刺激指數估值水平及盈利增長預測。

大摩又看好A股表現，該行稱，隨著中國引領疫情後的全球復蘇，中資股風險情緒改善而適度重估，加上美元略微走弱，新興市場流動性有所改善，中資股相對新興市場的相對估值折讓有所收窄。

花旗12個月目標高見28226點

另一大行花旗更加進取，料恒指12個月目標價為28,226點，國指目標11,129點。花旗看好H股多於A股，首選阿里巴巴、中國人壽（2628）、阿里健康（0241）、中生製藥（1177）等。