中美關係現轉機 恒指急升567點 儲局落實買企債救市 夜期高水轉低水

明報記者 歐陽偉昉

美國5月零售銷售數據理想，道指昨晚開市大升800點，恒指夜期曾高水近300點，但將近11時美股升幅收窄，至11時45分恒指夜期報24,306點，低水38點。

美撤華為禁令 帶挈電訊設備大漲

國指昨收報9867點，上升2.19%，主板成交1146億元，北水通過港股通淨流入20.25億元。市傳美國擬放寬華為禁令，容許美國企業就5G標準設置與華為商討合作，帶動電訊設備股做好，華為供應商舜宇光學（2382）上升8.13%，瑞聲光學（2018）上升5.24%，中興通訊（0763）急升15.27%。中芯國際（0981）升12%。另出口相關的創科實業（0669）及申洲國際（2313）升逾5%，萬洲（0288）亦升4%。

美團再創新高 市值衝破萬億

新經濟股一同向好，美團點評（3690）最高見172.5元，收報172元，升7.84%破頂，市值衝破萬億元。國家電網公布與騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）等合作，投資247億元人民幣用於數碼新基建項目，兩股昨升逾3%。50隻藍籌全線上升，上周表現最差的匯控（0005）亦升2.5%至37.4元。

大市借聯儲局政策消息反彈，第一上海首席策略師葉尚志認為，月初股市上升時，疫情因素其實未曾消除，利淡的基本經濟因素和利好的政策互相角力，後市繼續反覆。他認為，目前港股仍屬偏高水平，短期高位已在25,300點出現，認為後市會反覆向下，仍有機會再下試3月時低位21,139點。

洪灝：儲局落場 令泡沫更危險

交銀國際研究部主管洪灝認為，恒指在3月的暴跌時，已到了中期的重要低位，不太可能再跌穿，未來市場潛力較現時更好。上證和標普500指數相對表現已到拐點，未來上證回報會較美股為佳，維持預期未來12個月在2700至3200點交易區間。

對於聯儲局放水買公司債，洪灝指出市場劇烈反彈後，經濟基本面沒有改善，在美國新冠疫情有機會再次爆發時，聯儲局干預將使市場增長股的泡沫愈發危險，就好像賭場老闆親自下場賭博，會令賭徒們更激昂。