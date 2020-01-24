中美關係現轉機 恒指急升567點 儲局落實買企債救市 夜期高水轉低水

【明報專訊】美國聯儲局在本港時間周二凌晨宣布，將更全面購入美國企業債券，帶動隔晚美股止跌回升，加上有報道指美國國務卿蓬佩奧與中共中央政治局委員楊潔篪將在周三會面，憧憬中美關係有轉機，恒指在早前連跌4日後反彈，昨日早市最多升過760點，收報24,344點，上升567點或2.39%，收復周一的跌幅。
明報記者 歐陽偉昉
美國5月零售銷售數據理想，道指昨晚開市大升800點，恒指夜期曾高水近300點，但將近11時美股升幅收窄，至11時45分恒指夜期報24,306點，低水38點。
美撤華為禁令 帶挈電訊設備大漲
國指昨收報9867點，上升2.19%，主板成交1146億元，北水通過港股通淨流入20.25億元。市傳美國擬放寬華為禁令，容許美國企業就5G標準設置與華為商討合作，帶動電訊設備股做好，華為供應商舜宇光學（2382）上升8.13%，瑞聲光學（2018）上升5.24%，中興通訊（0763）急升15.27%。中芯國際（0981）升12%。另出口相關的創科實業（0669）及申洲國際（2313）升逾5%，萬洲（0288）亦升4%。
美團再創新高 市值衝破萬億
新經濟股一同向好，美團點評（3690）最高見172.5元，收報172元，升7.84%破頂，市值衝破萬億元。國家電網公布與騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）等合作，投資247億元人民幣用於數碼新基建項目，兩股昨升逾3%。50隻藍籌全線上升，上周表現最差的匯控（0005）亦升2.5%至37.4元。
大市借聯儲局政策消息反彈，第一上海首席策略師葉尚志認為，月初股市上升時，疫情因素其實未曾消除，利淡的基本經濟因素和利好的政策互相角力，後市繼續反覆。他認為，目前港股仍屬偏高水平，短期高位已在25,300點出現，認為後市會反覆向下，仍有機會再下試3月時低位21,139點。
洪灝：儲局落場 令泡沫更危險
交銀國際研究部主管洪灝認為，恒指在3月的暴跌時，已到了中期的重要低位，不太可能再跌穿，未來市場潛力較現時更好。上證和標普500指數相對表現已到拐點，未來上證回報會較美股為佳，維持預期未來12個月在2700至3200點交易區間。
對於聯儲局放水買公司債，洪灝指出市場劇烈反彈後，經濟基本面沒有改善，在美國新冠疫情有機會再次爆發時，聯儲局干預將使市場增長股的泡沫愈發危險，就好像賭場老闆親自下場賭博，會令賭徒們更激昂。