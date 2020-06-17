會德豐高票通過私有化 明告別港股

主席：感謝股東支持

是次會德豐私有化以協議安排形式進行，須獲出席股東75%或以上贊成，少於10%反對才落實。

昨日的法院會議中，在逾4.63億股贊成對372.32萬股反對，比例為99.2%贊成對0.59%反對下，獲得通過。到股東大會內特別決議案表決時，則以18.83億股贊成對239.25萬股反對，比例為99.87%贊成對0.13%反對下，同樣獲大比例通過。該股將於本周四最後交易。已於7月7日下午4時30分或之前登記的股東，每股有權獲分派九龍倉（0004）及九龍倉置業（1997）各1股，另加每股12元現金。

每股溢價昨收窄至3.15%

會德豐昨日收報61.95元，升4.47%，按獲派兩家公司收市價連同現金代價每股12元，總作價63.9元，較會德豐每股溢價3.15%。完成分派股份後，會德豐在九倉及九置的持股量將由原先的72.12%及65.46%，減低至50.23%及43.48%。

該集團昨早的法院會議，由副主席吳天海主持，他對於股東問到，關於大股東吳光正家族有否考慮全現金或其他方案，以至承諾私有化後不裁員，以及主席吳宗權日後會否在九倉及九置任職，一概以受制於收購守則為由，不作額外補充。到主席吳宗權主持股東周年大會時，他明言受到收購合併守則制約，不能談及將來的董事席位安排。在會場內，有出席的小股東不滿作價，因此反對私有化，但是投資者權益關注組召集人陳仲翔則謂會投贊成票。

沒承諾私有化後不裁員

另一副主席梁志堅在會後稱，公司私有化後仍會照常推進手頭的發展及合作項目。將來投地時，究竟用會德豐，還是九倉或九置的品牌去投，他僅回應九龍倉有自己的團隊。他又形容，過去9年和公司一同成長，和主席吳宗權合作感到相當愉快。