貿發局降今年出口預測至跌10% 逾10年最差 　

人大上月宣布訂立港區國安法，美國總統特朗普表示會研究撤銷香港單獨關稅地位。關家明表示，現時香港出口有98.8%是轉口中國貨物，徵收關稅時已視為中國出口，因此這部分沒有影響，餘下的1.2%出口主要是珠寶業，或影響個別行業和公司。入口方面，日後美國或對香港出口的科技實施更嚴格的審查，不過關家明指出，現時高科技出口到香港已有相關管制，例如只限已認證人士使用，相關限制並非新問題，惟日後會增加處理難度。

第2季採購指數 歷史新低

此外，貿發局公布第二季出口指數，自首季有紀錄低位的16點，按季微升2.2點至18.2點。電子產品和機械出口業的表現繼續高於平均水平，貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，由於亞洲區內電子產業有完整的網絡，區內貿易維持一定的增長。第二季採購指數則下降4.3點至10.5點，見歷史新低，預示買家未來數月會更為審慎。