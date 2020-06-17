王冬勝：與美國關係倘受限 商界會另拓新市場

他在刊物中又指出，本港正面對極為艱難的時期，該會早前就港區國安法向會員展開調查，雖然有會員關注短期市場不穩定的情况，但從長遠角度而言，大部分受訪會員都對立法的工作抱正面態度。王冬勝早前簽名聲援港區國安法，引來軒然大波。美國國務卿蓬佩奧發聲明，點名斥王此舉反映其向中共「卑躬屈膝」。匯控的基金股東英傑華（Aviva）早前亦批評銀行在未清楚國安法條文前就表態。

英國外相藍韜文昨日亦暗批匯豐此舉與英國政府對國安法的反對立場牴觸，強調英政府「不會為了銀行家的花紅而犧牲香港人」。

英外相：不為銀行家花紅犧牲港人

另外，提到新冠病毒疫情，王冬勝在上述訪問中認為，疫情重創全球經濟，作為需求側的歐美市場，經濟可能需要數個月才開始重啟，認為短期內亞洲只能依靠國內消費及基建等行業提振經濟，而香港金融體系穩健且抗逆力強，擁有相對優勢。

科技應用落後 港府應鼓勵數碼化發展

不過他指出，本港旅遊業已先後受到社會事件及疫情打擊，認為必須重整旗鼓，又指香港在科技應用相對落後，認為「港府要支持和鼓勵數碼化發展，就需要推行稅務減免，以及用資助等政策作為誘因，不能只尚空談而期望數碼化自然發生」，同時要吸納及挽留區內人才。