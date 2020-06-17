貿戰影響 中美排名齊跌

中國「經濟表現」連跌5位

IMD的報告以「經濟表現」、「政府效率」、「營商效率」及「基礎建設」為指標，各個細項中，中國的「經濟表現」由第二名下跌至第七名；美國亦由第一名下跌至第二名。在香港取得第一位的「政府效率」方面，中國跌2名至37名；美國就由23名下跌至26名。中國及美國在「營商效率」分別取得第18位及14位，去年由美國排行第一的「基礎建設」，今年排行下滑至第五位，中國在這方面亦跌6位至22位。

IMD在中國的報告提到，2020年的挑戰在於增加有效投資以穩定社會經濟發展，亦需加快新基礎設施建設，促進工業和消費升級，預計該國將支持中小企以減低新冠肺炎的影響。

美國「基礎建設」失落首名

《CNBC》引述IMD世界競爭力中心主任Arturo Bris指出，美國今年受政治穩定情况、社會凝聚力以及經濟和性別平等方面的「不足」所影響，而中國就因為國際貿易、就業及勞工市場措施有所減少，令競爭力下降。他又指出，對於有意搬遷或建立企業的人而言，最佳目的地國家是政治動盪風險較低、生活質量高的國家。