港全球競爭力倒退3位排第五 受經濟下滑社會動盪影響 星洲續稱冠

明報記者 蕭嘉聰

在各個細項排名中，香港於「經濟表現」失分最多，由排行去年第10位跌至第28名；「基礎設施」按年上升8位至第14位；「營商效率」按年不變排行第二；香港於「政府效率」位列第一名，按年不變，但「政府效率」當中的「社會框架」就跌至第27名。

IMD提到，香港的「社會框架」例如公正、政治穩定，社會和性別平等相關的指標表現相對欠佳，令整體排名跌至第五位，但經濟基本優勢仍然存在。另外，香港的經濟表現下滑，加上社會動盪及中國經濟影響，亦是排名下跌主因。是次中國的排名亦由14位下跌至20位（見另稿）。

料未計新冠疫情港區國安法

值得注意的是，IMD指今次排名未計及過去數個月的事情，即新冠肺炎及人大通過制訂「港區國安法」。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為，各國均爆發新冠肺炎，以死亡人數計，香港處理疫情表現良好，相信對香港排名的影響不大。

莊太量又表示，單是「港區國安法」立法不會影響競爭力表現，不過會否引發更多示威、社會不穩以及美國制裁，就有機會拖累香港競爭力排行，而現時社會穩定方面變動不大，相信未來亦「唔會好得去邊」。他續指出，留意到香港今年將寬減利得稅，近期租金有所下跌，亦可吸引人才來港工作，某程度利好競爭力表現。

港府：核心競爭力不變

政府發言人表示，制定國安法可維護香港的繁榮穩定，對香港的長遠經濟發展充滿信心，又強調香港在「政府效率」和「營商效率」的排名維持不變，顯示香港的核心競爭力保持不變。

台灣排名上升5位 超越內地

IMD指出，今次小型經濟體展現出強勁競爭力，更有力應對疫情大流行，以及更易尋求社會共識。新加坡連續第2年排行第一位，主要原因是其強勁國際貿易平台，以及本地就業市場，而教育及科技基建亦扮演相當關鍵角色。丹麥的經濟強勁，勞工市場、醫療及教育制度亦有助其競爭力表現，而國際投資及生產力的效率亦冠絕歐洲。另外，台灣排名由第16名升至11名，是新加坡、香港、阿聯酋之外排名最高的亞洲經濟體，並超越中國內地。