夫婦預付一年租金15.6萬 租瓏門1房

ISLAND RESIDENCE一房月租2.3萬

至於，樓齡約3年的筲箕灣單幢盤ISLAND RESIDENCE，新近有1房單位獲租客以2.3萬元承租，惟租金水平明顯有所回落。Q房網分店營業經理陳諺東表示，上述單位為 ISLAND RESIDENCE 低層G室，實用面積543方呎，採1房間隔，外望開揚市景，由外區租客以月租2.3萬元承租，實用呎租約42元。按單位業主2016年12月以879.1萬元的購入價計，持貨近4年，現租金回報約3.1厘。

不過，資料顯示，同類較高層單位為中層G室，實用面積同為543方呎，曾於2018年以2.8萬元租出，相比下現時租金明顯回落5000元或近18%。事實上，項目開放式戶實用呎租亦曾於2018年時高見72元，呎租與最新租務個案亦相差四成。