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第一城3房低層向馬路663萬沽

【明報專訊】本月十大屋苑交投步伐放緩，當中新界上車屋苑沙田第一城半月暫錄約13宗成交，佔上月全月44宗僅三成。屋苑最新有極低層向馬路景的3房戶，被代理指「籮底橙」單位，最終減至663萬元沽出，成交價為屋苑同類一年來新低。

曾於今年初樓價顯著下跌的沙田第一城，近月做價已經回穩。不過，有極低層戶以低價沽出。美聯聯席區域經理翁凱傑指，沙田第一城11座極低層E室，實用面積504方呎，3房間隔。原業主今年4月以720萬元放盤，由於位處極低層，外望馬路，故經議價後，減價57萬元或8%，最終以663萬元獲自住客承接，實呎13,155元，成交價為屋苑同類近一年新低。不過，原業主1996年12月以220萬元購入自住，持貨近24年，帳面仍賺約443萬元或2倍。

天晉4房2100萬沽 同類新高

至於即將有新盤開價的將軍澳，二手市場續錄高價成交。中原高級分區營業董事伍錦基指，將軍澳天晉第1座高層C室，實用面積968方呎，4房1套間隔，享海景，以2100萬元沽出，減幅為100萬元或4.5%，實呎21,694元，成交價為屋苑同類新高。資料顯示，屋苑8座高層C室，實用面積968方呎，曾於2017年6月以2090萬元易手。換言之，上述最新成交價較舊紀錄高出10萬元或0.5%。原業主2012年5月以1447.8萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利652.2萬元或45%。

懿峯5房5800萬易手 9年升六成

另外，市况好轉下，有業主將叫價調高。美聯高級分區營業經理鍾家豪指，荃灣中心2座連天台戶，實用面積354方呎，2房戶，原業主早前叫價530萬元放售，期後將售價調高至550萬元，最終以546萬元沽出，實呎15,424元。原業主2016年7月356萬元購入，持貨4年，帳賺190萬元或53%。

一直二手交投疏落的西半山懿峯，新近有5房戶以5800萬元易手。市場消息指，懿峯中層A室，實用面積1730方呎，5房間隔，最新以約5800萬元售出，實呎33,526元，屬市價水平。原業主於2011年以約3630萬元購入，持貨9年帳面獲利約2170萬元或約60%離場。

相關字詞﹕懿峯 荃灣中心 將軍澳 沙田第一城

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