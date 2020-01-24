港島半山上月123宗買賣登記 一年新高

【明報專訊】隨着新冠肺炎疫情在4月開始緩和，樓市氣氛回穩，而二手私人住宅買賣亦向好，主要反映今年4月市况的5月份港島半山私宅買賣登記涉123宗，為一年按月新高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，港島半山豪宅市場新一輪旺市，將會再由西半山開始，並擴展至東半山。他續指，整體半山（包括中半山、西半山、東半山、大坑半山、北角半山、薄扶林貝沙灣等）的買賣登記量升至123宗，創一年新高，並按月增加36宗或41%，有別於早前連續3個月徘徊於80宗，以及前5個月僅徘徊於60至70宗的水平。