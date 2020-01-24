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港島半山上月123宗買賣登記 一年新高

【明報專訊】隨着新冠肺炎疫情在4月開始緩和，樓市氣氛回穩，而二手私人住宅買賣亦向好，主要反映今年4月市况的5月份港島半山私宅買賣登記涉123宗，為一年按月新高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，港島半山豪宅市場新一輪旺市，將會再由西半山開始，並擴展至東半山。他續指，整體半山（包括中半山、西半山、東半山、大坑半山、北角半山、薄扶林貝沙灣等）的買賣登記量升至123宗，創一年新高，並按月增加36宗或41%，有別於早前連續3個月徘徊於80宗，以及前5個月僅徘徊於60至70宗的水平。

按月升四成 西半山佔最多

其中5月份西半山私宅買賣登記為84宗，為港島半山中登記量最多，按月增34宗或68%，創一年新高。黃良昇解釋，西半山5月私宅買賣登記數字有別於早前連續3個月僅錄得45宗的水平，反映港島半山豪宅新一輪旺市，是由西半山開始。5月登記北角半山私宅買賣登記錄17宗，較上月增加5宗，是近11個月新高。大坑半山5月的私宅買賣合約錄12宗，4月有13宗；北角半山、大坑半山兩區上月合共29宗，上月有25宗。兩區數字連續2月高企，反映港島半山豪宅旺市由早前的西半山，順延至東半山，新一輪旺市再次由西半山起動。至於香港5月二手私宅買賣登記錄4236 宗，其中港島錄881宗，港島半山二手私宅買賣登記則佔港島區約14%。

相關字詞﹕港島 私人住宅買賣合約登記 半山豪宅

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