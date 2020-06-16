霍英東兒子 3380萬購赤柱海灣閣

土地註冊處資料顯示，霍文遜本月初以3380萬元購入赤柱海灣閣地下一個單位、另連車位，以實用面積1338方呎計，折合實呎25,262元。原業主早於1996年以1158萬元購入物業，持貨24年，帳面獲利2222萬元或約1.9倍。

李秀恒2380萬沽太古城 4年半賺三成

另土地註冊處亦顯示，由李秀恆持有的鰂魚涌太古城綠楊閣高層B室，實用面積1015方呎，屬3房1套間隔，於上月以2380萬元易手，實呎23,448元。資料顯示，原業主李秀恒於2015年12月以1786.61萬元購入，持貨至今4年半，帳面賺593.39萬元，物業升值約33%。

康樂園連環沽貨 兩伙共涉7068萬

此外，有業主連環沽貨，市場消息指，大埔康樂園24街單號屋，實用面積2231方呎，4房間隔，連約2025方呎花園，早前以以3700萬元售出，實呎16,584元，原業主於2001年以920萬元買入，現帳面獲利2780萬元或約3倍。據悉，同一組業主早前亦以3368萬元售出康樂園第3街實用面積2121方呎單號屋，實呎15,879元，兩房共套現7068萬元。