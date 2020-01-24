帝峯‧皇殿一房3744萬九龍同類新高 807呎單位連天台特色戶 實呎逾4.6萬

明報記者 林可為、林尚民

帝峯‧皇殿早前重新上載新版樓書，上述以3743.5萬元售出的6座75樓A室，採1套房設計，廚房內設儲物房，大廳與睡房均向正南，擁開揚港九市區和維港景，單位成交價創九龍一房戶新高。資料顯示，現時全港最貴一房戶，為中環28 Aberdeen St.的頂層複式戶，成交價達3761萬元，實用面積763方呎，實呎4.93萬元。單位成交呎價逾4.63萬元，創帝峯‧皇殿新高紀錄。奧運站一帶住宅最高呎價，由新地（0016）瓏璽於2012年締造，屋苑1座39樓實用面積2826方呎連平台特色戶，成交價1.5億元、實呎5.3萬元。

連車位售出 單位享維港景

新盤市場再錄涉大額辣稅成交，嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山，上月以3.7億元售出2號別墅，土地註冊處資料顯示，買家以公司名義入市，需付樓價三成、涉1.11億元辣稅，料為過去一年半涉最大額辣稅一手成交，公司董事持法國護照；物業實用面積5148方呎，另連花園和天台，實呎7.18萬元。可留意的是，緹山上月以3.5億元售出的3號別墅，買家亦需付三成辣稅涉1.05億元。

法籍客付1.1億辣稅入市緹山

至於今日首度向傳媒開放設於紅磡置富都會商場的示範單位的SEA TO SKY，長實地產投資董事郭子威表示，項目稍後開售時，擬先讓日出康城的居民優先揀樓，付款方式亦有特別安排。開價方面，郭表示會參考將軍澳南同樣擁海景的單位價錢。長實深水埗愛海頌亦推出新優惠，本周五起至7月5日，凡購買指定2房或3房單位之買家，可獲價值5萬元或10萬元購物禮劵。

SEA TO SKY擬讓康城居民優先揀樓

此外，會德豐（0020）負責銷售的山頂MOUNT NICHOLSON，本月23日推出6伙、實用介乎4230至4601方呎的分層單位招標。另據本報統計，主要新盤6月暫時累錄約15宗撻訂，其中中海外（0688）大埔山塘路天鑽，新錄3宗撻大訂，相關單位實用面積528至746方呎，去年7月至今年2月期間，以890萬至1018萬元售出，料3名買家各遭沒收10%訂金，合共遭沒收逾291萬元。