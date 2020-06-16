湯文亮：劈價新聞給誰看？

老友這樣說我亦無謂拗，免傷和氣。事實上本港樓市很大，劈價賣樓，追價買樓的事每日都有發生，上下幅度可能有20％，新聞記者亦是從物業代理方面得到消息，如果代理希望多一些放售樓盤，就會放一些劈價賣樓的消息出來，令到那些未揸定主意賣樓的人急急放售，他們便可以多做生意，其實，大家都知道這個情况，不過，逼到埋身又會忘記。

代理選擇性發放消息 催谷業主賣樓

現在社會上最熱門話題就是移民，而打算移民的人不少有物業，按以往做法，他們移民只是移居不移所，不會賣樓，搬去外國住三兩年又會回流，但今時不同往日，大家都話港區國安法令香港人失了自由，最好就是賣樓移民。不過，經過多年教訓，香港人現在都明白寧教人分妻，不敢教人賣樓，因為分了妻冇賣樓都有機會復合，賣了樓之後就會家嘈屋閉，想唔離婚都唔得。所以，要那些打算移民的人賣樓一定要落一些催化劑，現在最好的催化劑就是發放一些劈價信息，信息不斷重複出現，少點定力都頂唔住要賣樓。

勿向代理透露賣樓為移民

當賣樓的時候業主又會發覺樓市又不是太壞，打算賣的單位不但不用減價，有時甚至還可以加多少，如果唔賣就大件事，我見過代理當面鬧那些賣樓業主。老實說，買賣樓宇是很大件事，我不敢給任何意見，只是希望那些賣樓業主調查清楚，確定可以移民才賣樓，因為如果賣了樓後而未能夠移民，我都唔知點算，還有一件事，就是不要向物業代理透露話會移民，否則就會給他們纏到甩唔到身，纏什麼，當然叫那些打算移民的人賣樓啦！

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]