經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：歐達禮再做3年 梁鳳儀續任機會低

【明報專訊】昨天寫梁鳳儀作為證監會的黃絲，發稿之後、刊出之前，《明報》報道：「已經喺證監會做咗9年CEO嘅歐達禮，舊年已經講到明決定唔續約，點知上個月就突然『轉軚』，宣布佢會再做多3年……噚日彭博社就爆大鑊，話件事冇咁簡單，其實係中央旨意要Ashley留低。」

根據彭博社說的理由，是在經濟同政治波動時，歐達禮是外資眼中嘅「舵手」，因此最後一刻建議要佢留低。按：在宣布他續約後幾日，中央政府會宣布港區國安法了。

有朋友發信息給我，皆因他看到我在國內傳媒寫了一篇文章，講及證監會內部的人事狀况，以及歐達禮的續約安排。他說：「也許中央政府是看了你的文章，方才作出這澄清。」

我回答說：「我哪有這麼大的力量呢？」話說當年我在左報寫了幾篇關於陳家強的文章，結果他也不被續約，也有人認為是我打的毒針。我也說過同樣的話。」

《明報》說：「小琴之前都以為，𠵱家嘅副CEO梁鳳儀會係接班人大熱門，如果彭博所報屬實，中央都想維持證監會主席同CEO嘅中西配。」

我認為，如果歐達禮再坐3年，梁鳳儀續任的機會就很低了，估計應由下任特首去委任一位根正苗紅的人去擔當此職。反而，如果按市場原先估計，歐達禮依期退任，梁鳳儀在今年繼任，位子才剛剛坐暖，新特首上任後，要把她弄走，就不容易了。

[周顯 投資二三事]

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