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劉思明：熱門股遇冷 遊戲SaaS概念逆市強勢

【明報專訊】港股昨早段負隅頑抗，特別科網、未有盈利B類生物科技或醫療股更現炒風，但遇到沽壓隨時冷卻，大市更愈跌愈深；恒指再度失守兩萬四，走勢轉弱，波幅增大，宜趁反彈減磅。抗疫概念的遊戲、SaaS（軟體即服務）或新零售的高鑫（6808）逆市呈現強勢。

恒指昨低開310點反彈，早段跌幅曾收窄至58點、高見24,242點掉頭向下，尾市最多跌616點，收報23,776點，跌524點或2.16%；國指跌1.80%。大市成交1280億元，高於60天平均一成，交投尚算平穩。大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率14比86，跌逾3%佔下跌股份三成多；陽燭對陰燭為19比81，大市跌勢全面，沽盤積極且壓力大。大市逆轉後已連續4日跌多升少。

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，幾乎全線下跌，航運物流升0.39%、有六成股份上升，已跑贏一眾行業。整體有三成行業的跌幅超過2.5%，跑輸恒指國指；博彩及消閒跌4.48%表現最差，其次汽車及相關、航空及相關、金屬及礦石跌逾3%。

即市表現來看，軟件服務、教育早段表現強勁，開市後平均升逾3%（最高位較開市價計），家品及零售、紡織及服飾開市後亦曾升逾2%，但衝高後受壓，各收市平均較高位回落逾4%。此外，B類生物科技醫療股亦受捧，如康希諾（6185）、沛嘉（9996）、君實（1877）等開市後曾升逾7%，前者回吐壓力較大，高位回落逾6%收市；沛嘉是少數高收股份，表現明顯硬淨。

IGG波幅大 宜小注

相比下，遊戲及SaaS概念股的買盤明顯較強，承接力也較佳，金山軟件（3888）、中手游（0302）、IGG（0799）開市後最多升約半成甚至一成，但收市較高位回落僅1%、2%。金蝶（0268）、微盟（2013）開市後亦曾升4%、9%，最終高位回落約升幅的一半收市，尚算硬淨。遊戲股中手游、IGG的上升動力無疑較大型股網易（9999）、騰訊（0700）強，但波幅相當大，只宜小注。

高鑫候低吸博中線向上突破

此外，國家統計局公布，今年首5個月，全國實物商品網上零售額按年增長11.5%，增速比首4個月加快2.9個百分點。數據反映內地疫情緩和，但網上零售熱情未並退減，高鑫有望受惠。高鑫的新零售發展模式已取得實質進展，去年線上訂單持續穩定增加，並於業績上反映；集團剛公布與淘寶、支付寶訂立技術服務框架協議，反映與阿里巴巴更緊密合作，業務持續發展。股價方面，高鑫4月升上約13元新高後調整，回落至11元初見支持，短線向上或受制於50天線約11.8元，可候低吸納，博中線向上突破，倘低收11元可先行離場。

[劉思明 數據尋寶]

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