張兆聰：股市區間波動 小注中海油博反彈

北京出現本土爆發，源頭又未清楚，加上「北京菜籃子」人流貨流遠超武漢海鮮市場，均令市場非常憂心。此外，中國5月份經濟數據繼續回暖，但力度相當溫和，尤其是消費表現頗弱。不過，恒指早市表現一點也不差，低開310點、略為跌穿24,000點後便回穩，市底似乎不錯。午後美股期貨直線下挫，道指標指跌幅達到3％，港股再未能繼續靠穩。

市場聚焦疫情第二波 疫後復蘇股先遭殃

確診個案回升，股市高位轉趨反覆，波動性上升，昨日美股期貨急挫，相信與觸發止損盤有關，標指期貨急跌至2930點便出現頗明顯反彈至2980點。技術上看，標指由5月中開始的快速升浪已受到破壞，但是否見頂仍要時間確認。始終頂部是一個過程而非單純的點位，而暫時好淡雙方其實尚未明顯分出高下。美股急挫過後反彈，反彈後走勢才是關鍵，本周走勢對未來1個月有指標作用。

今次升勢毫無疑問是由流動性推動，有統計指美國民眾收到政府資助後，即市將資金投入股市。上周四大跌前更是推向高峰，期指成交張數是疫情以來最高，散戶大幅跑贏專業投資者，散戶愛股動輒暴漲逾倍。因此，流動性較疫情會否爆發第二波更為關鍵。聯儲局資產規模上周僅升37.2億美元，是疫情以來最低。這或許有些特殊原因，但當局購買資產力度邊際上減弱是不爭的事實。就算往後仍穩定每月買入數百億美元，但相對於資產總規模已超過7萬億美元，邊際效果也會淡化。這不是說股市因此掉頭下跌，但單純以流動性推動股市單邊上揚的力度減弱，當出現利淡時，股市的抗跌力會減弱。

邊際流動性減 削股巿抗跌力

中國也是如此。人行昨日對6月到期的中期借貸便利操作（MLF）一次過續作2000億元人民幣，但低於本月7400億元人民幣的總到期規模。內地新增貸款、社融、M2等指標都全面回升，但動力主要來自企業借貸、發債，民眾新增貸款卻一直不慍不火。企業取得大量資金後，民眾卻未有瘋狂購買房地產，資金苦無出路下便湧向結構性存款來套利。因此，近期不斷傳出人行已下令銀行壓縮結構性存款規模，打擊資金空轉。

筆者仍維持高位區間波動的看法，只要20天線平穩或向上的股份，當股價回落至通道底部均可小注博反彈，中海油（0883）可考慮。面對疫情第二波，油價理應顯著下跌，但布油昨日先低後回穩處於38美元水平，短期供求關係不錯。中海油從疫情低位回升後，一直以區間波動為主，高低位介乎8.5元至9.7元水平，昨日回落至8.61元，已有值博率。

[張兆聰 還看今朝]