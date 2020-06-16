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經濟
2020年6月16日星期二
技術取勝
投資策略
大家樂少賺87% 首不派末期息 政府資助佔去年盈利七成 申保就業每月最多獲8000萬
店舖減租幅度僅10%
大摩料本港經濟第2季見底
太古盈警 地產純利大減
預祝港交所上市20周年 李小加：做好樞紐角色
第二波疫情震散亞太市 恒指跌524點 分析：或填回月初22900點上升裂口
高盛：中概股逃亡潮撐起港匯
馬化騰連日減持騰訊套現逾42億
內地上月經濟數據續改善 仍遜預期
劉強東退任旗下5公司高層職務
比亞迪半導體引入30投資者
周大福珠寶股權重組 鄭裕彤弟獲派34億元股份
第二波疫情憂慮困擾市場 道指開市跌逾600點後回穩
華為4月手機銷量 首超三星登全球第一
字節跳動擬申星虛銀牌照
張兆聰：股市區間波動 小注中海油博反彈
鮑海潔：香港資本市場尋找增長新動能
李浩德：順豐快遞質素如護城河 自營模式滾雪球稱霸
金曹：道指急跌後操盤策略
薛偉傑：華為手機銷售爆冷 只是迴光返照？
技術取勝：康師傅升破13元才向好
時薪1000蚊嘅神秘顧客
劉思明：熱門股遇冷 遊戲SaaS概念逆市強勢
周顯：歐達禮再做3年 梁鳳儀續任機會低
湯文亮：劈價新聞給誰看？
帝峯‧皇殿一房3744萬九龍同類新高 807呎單位連天台特色戶 實呎逾4.6萬
霍英東兒子 3380萬購赤柱海灣閣
港島半山上月123宗買賣登記 一年新高
第一城3房低層向馬路663萬沽
夫婦預付一年租金15.6萬 租瓏門1房
柏傲灣車位不足一月炒貴四成
技術取勝：康師傅升破13元才向好
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【明報專訊】東方教育13.7元承接佳（圖）
洛陽鉬業約2.35元有支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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