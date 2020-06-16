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薛偉傑：華為手機銷售爆冷 只是迴光返照？

【明報專訊】據中國內地及韓國媒體引述市場調查機構Counterpoint的報告，今年4月份的全球智能手機付運量僅6937萬部，按年大跌41%。其中，三星的市佔率為19.1%，多年來首次回落至全球排名第二。而華為的市佔率意外地上升至21.4%，首次超越三星，成為全球最大的智能手機供應商。對於受美國封殺困擾的華為來說，這無疑算是一個鼓舞的消息。然而，估計今次結果中有很大的新冠肺炎疫情因素，華為很難長期維持這個爆冷戰果。

印度供求齊挫 拖累三星

一般估計，三星4月份的智能手機付運量之所以屈居華為之後，主要是因為其重要市場印度受疫情困擾。印度3月份的智能手機付運量仍然有725萬部，但4月份卻暴跌96%至29萬部。因此，本來在印度市場擁有較高佔有率的三星，便受到較大影響。此外，三星也有較多工廠位於印度，這些工廠因疫情停產也拖低產量。反觀內地疫情在4月份明顯回落，智能手機的生產和銷售都相對正常，華為今年4月份在內地市場的佔有率又高達44%。一加一減之下，華為爆冷超越三星。

對華為來說，這個消息只值得高興一天半日。因為隨着歐洲、美國和印度的疫情放緩，三星在這些地區的優勢，將會在其全球付運量中重新反映出來，奪回全球排名第一的地位，相信只是時間問題。

華為在內地的市佔率，亦無可能無限量增長。更重要的是，華為至今還未想到有效方法來應付美國5月15日宣布的全面封殺令。據兩岸媒體5月底報道，在美國宣布再度加強出口管制前，華為已緊急向台積電追加了7億美元的晶片代工訂單。而台積電的7nm製程產能本來已經基本排滿，為了替華為趕貨，台積電不惜與高通、聯發科（MediaTek）、AMD、NVIDIA等其他客戶協調訂單，先騰出部分產能給華為，以盡量在120日緩衝期內為華為生產。不過，美國商務部只是對半導體生產商在5月15日之前已經開始替華為生產的晶片訂單給予120日緩衝期，讓它們在5月15日之後的120日內完成生產和交貨。

由5月15日起，華為所有的新訂單都受到新出口禁令限制，半導體生產商只要有使用任何美國技術，都要先取得美國商務部出口許可證，才可以替華為生產。據報道，由於無法取得美國商務部出口許可證，台積電和中芯國際（0981）近日都已經不再接華為的晶片代工新訂單；華為擬向聯發科採購新一批晶片亦被婉拒。

因為即使華為現時是台積電的第二大客戶，佔其營收的大約14%，但也沒可能為了華為，冒上被美國施加技術封鎖的風險。同樣地，如果中芯繼續承接華為晶片代工新訂單，它亦可能會被美國技術封殺，到時不單中芯，甚至影響到中芯在內地其他晶片設計公司客戶。

華為三星傳代工晶片換手機市佔

最新傳聞說，華為正和三星商討合作，希望由三星替它代工生產5G晶片；作為回報，華為會讓出部分地區的智能手機市佔率。對華為來說，維持5G基站正常出貨，避免流動通訊網絡商取消訂單或轉軚，保持它在5G上的話語權才是頭等大事，寧可犧牲智能手機出貨量。

報道指三星有一條小型的7nm製程晶片代工生產商，主要採用日本公司的半導體生產設備，輔以小部分韓國公司半導體生產設備，並無採用美國公司的半導體生產設備。但問題在於這條生產線相信必須使用荷蘭公司ASML的光刻機，其光源、電源、光柵元器件和控制軟件都是來自美國公司。所以筆者認為，華為和三星合作這一招是否可行，依然是疑問。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]

相關字詞﹕武漢肺炎 新冠肺炎 智能手機 三星 華為

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