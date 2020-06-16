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金曹：道指急跌後操盤策略

【明報專訊】上周四道指大跌1861點，之後周五反彈477點收25,605點，反彈幅度為跌幅的26%，但周一開市前道指期貨再次大跌超過800點，完全抹去了上周五的升幅，現時面對的利淡因素，有可能再次重複3月或5月的跌勢，投資宜保守。恒指期指50天平均線23,940點，如收市跌穿，通常出現500至700點跌幅，下一個支持區23,240至23,440點。

三大利淡因素交疊

活躍期權PUT 23,600及23,000點，表示期權莊家認為跌穿23,600點機會較大，重要防線是23,000點，由於PUT 23,000點的期權金是300至350點，暫時評估6月期指在22,700至22,750點有支持。引伸波幅由近期的26急升到36，升了10點，表示由上月高位25,303點向下調10%，目標看22,770點水平。

（1）第二波疫情出現：美國確診數字未見大幅減少，但各州為了順應民意、減少對經濟的損害，5月陸續解封，開放社交禁令；北京又出現新的確診數字。道指由3月低位18,213點大幅反彈上27,580點，升幅51%嚴重技術超買。上周四道指大跌1861點，可以確認今次「經濟重啟」炒車，市場回到避險交易（Risk Off），如道指回調升幅一半，看22,800點水平，接近恒指22,770點下方目標；

（2）美中關係再度緊張：雖然美國總統特朗普在5月28日宣布的反制中國措施對經濟影響有限，例如限制中國學生及科研人員到美國及檢討香港單獨關稅地位，6月1日恒指裂口高開，由22,961點反彈上23,539點。周末傳出美國議會建議或會引用《全球馬格尼茨基人權問責法》制裁侵犯人權的中國官員，包括負責中共統戰工作的全國政協主席汪洋、負責港澳事務的中共政治局常委韓正、港澳辦主任夏寶龍及中聯辦主任駱惠寧。另外，3個美國航母戰鬥群部署在亞太，地緣政治的緊張程度升級；

（3）除了疫情未能受操，美國警察跪頸殺害黑人事件所引發的「Black Lives Matter」（BLM）運動擴大，這個「黑人的命也是命」運動未見受控，最近示威者在西雅圖建立自治區，當地警察暫時撤離。總統特朗普在推特發帖譴責民主黨市長軟弱，無力對付暴動。美國民眾撕裂肯定影響7月公告的第二季業績，納指預期市盈率29倍、羅素2000預期市盈率71倍、極度超買。7月如業績差於預期，美股出現10%以上的調整也是合理預期。

重大投資6月19日後才決定

投資者要小心6月19日美國四期結算出現較大波動，重大投資決定最好等19日之後才作實。現時活躍期指成交區23,830至23,860點變成短線的阻力，而20天線約24,020點會有較大沽壓。

[金曹 期權制勝]

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