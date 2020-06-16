李浩德：順豐快遞質素如護城河 自營模式滾雪球稱霸

時效高質 收費可更高

順豐今年首季的收入逾300億元（人民幣‧下同），佔行業總銷售額約兩成，是內地幾家快遞量龍頭加起來的銷售額，原因是順豐每件快遞平均價格遠高於行業水平。順豐現時快遞平均價格逾18元，遠高於行業約12元的水平，快遞量較高的韵達股份 （深：002120）、申通快遞 （深：002468） 等快遞公司的平均票價只在2至3元的水平。順豐之所以有如此強勁的定價能力，是因為它的服務質素有別於一般的快遞公司。

時效件是順豐的核心業務，並貢獻着去年逾半的收入來源，其服務快而準的名氣在內地可說是街知巷聞。時效件主要產品有順豐即日、順豐次晨及順豐標快，服務範圍都是以不同的寄遞時間而定制。以順豐標快為例，如要由深圳至北京寄送1公斤貨物，順豐標快是可以於次日下午6時前送達，收費約23元，同時亦非常準時。

時效件的質素讓公司擁有穩定及比同行高的平均票價收入，是公司成為龍頭的護城河，相信順豐在未來會推出更多不同時間的快遞產品，以更快的服務吸引更多客戶。

除了時效件，順豐的特惠件業務也給予公司另一強大的收入增長動力。特惠件雖然只佔去年全年的收入兩成多，但受惠於去年5月開始的電商特惠業務，特惠件業務收入同比增長愈三成。隨着網購滲透率不斷上升，消費升級將令網上平台高端化，加上疫情讓零售行業知道線上模式的重要性，名人「直播帶貨」的潮流興起，相信未來特惠快遞的收入佔比會因此持續上升。

自營模式具長遠協同效應

儘管新冠疫情近日開始反覆，或會影響順豐正在恢復的重貨、供應鏈等新業務，但順豐首季的業務數據顯示，因為其公司擁有自己的車隊及運輸機，所以在疫情中受較小影響。自營模式其實才是順豐業務營運中最重要的核心價值，亦是筆者投資順豐的主要原因。隨着明年鄂州機場投入服務，重貨業務將擴大至機場都是自營，同時最近公司亦在研究餐飲外賣服務，為求把自營模式優化至極致，因此筆者看好順豐的投資會為自營模式帶來長遠的規模及協同效應。

（C基金現持有順豐控股的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]