鮑海潔：香港資本市場尋找增長新動能

過去20年間，香港為中國內地經濟發展、加快對外開放的進程提供助力，通過高效開放的資本市場體系，為內地籌資活動提供了持續不斷的支持，也實現了自身的「爆發式」增長。今天，香港交易及結算所有限公司（香港交易所）仍將銳意進取，充分把握自身的獨特優勢，革新求變、與時並進，為全球社會經濟轉型新趨勢提供更多的創新服務。

全球第二大生物科技融資中心

在上市業務方面，回顧過去20年，香港交易所新股集資額達3.9萬億港元，去年再次蟬聯全球最大新股集資中心（按集資額計），是過去11年的第七次全球奪冠。值得一提的是，從2018年上市改革制度推出以來，香港的新股融資規模有一半源自於新經濟產業，凸顯了香港資本市場的與時俱進、切合經濟發展趨勢、追求創新的戰略意圖與能力。今天，香港是亞洲當之無愧的首選資本市場，形成了一個由全球發行人、國際、本地和內地的投資人和專業人士構成的高效、自有和透明的股本融資體系。

香港上市體系的進步源於對市場的尊重與理解。對現有制度的改革和業務拓展計劃，必須洞見企業和市場的需求，把握經濟增長的新趨勢。以香港交易所兩年前增設的生物科技上市章節為例，制度設計充分考慮了生物科技研發周期長、投資金額大、市場需求快速增長，以及醫藥制度改革恰逢其時等多種因素，才得以因應趨勢，在短短兩年內將香港提升至全球第二大生物科技融資中心的地位。我們注意到，隨着科技創新的提升，帶動了新興產業和新興市場的快速發展甚至轉型，這些都將為香港資本市場提供新的增長動能。

專注新增長機會 服務亞太明日之星

過去20年，中國經濟迅速增長，加上全球投資者對投資亞太區增長型資產的需求增加，香港交易所成功吸引了大量中國內地公司來港上市。今天，中國經濟發展出現了更多的結構變化，新科技研發與應用是未來經濟轉型升級的關鍵驅動力。香港資本市場將充分利用自身國際資金自由港的優勢，升級既有的對消費、金融、地產等行業的理解，為新消費升級、醫療大健康、互聯網經濟和企業服務等「明日之星」提供助力，為他們打開通往國際資金的大門，實現他們的增長藍圖。過去兩年來，香港新股融資增幅最快的行業就是資訊技術和醫療健康，隨着更多的新經濟企業登陸香港，香港有望成為亞太區新經濟發展的資本市場風向標。

近兩年，東南亞地區受益於年輕的人口結構、技術和商業模式的創新、新一代的企業家精神和消費能力的提升，出現了相當數量快速增長的企業，其中不乏獨角獸和具上市潛力的公司。在快速擴張的階段，這些企業對營運資金和資本支出將產生持續的需求，如果當地資本市場尚在發展階段，不能完全滿足其需求，香港將非常有優勢成為一個亞太時區、充分國際化、高效透明的資本補充來源地，為這些企業提供有競爭力的海外資金，也為香港市場帶來更多元化類型的增長企業。

當然，由於這些國家在語言、文化或監管制度上與香港有差異，業務拓展還需要假以時日。然而，香港本身擁有深廣兼備且流動性高的全球市場，又與中國緊密連繫，加上我們所具備的國際視野和適應力，毫無疑問可以讓香港交易所在推動亞洲最優秀企業的未來發展方面擔當着舉足輕重的角色。

建立完善生態和服務體系

通過在生物科技行業方面的成功實踐，我們意識到為香港市場提供行業解決方案的重要，以及交易所作為獨特基礎設施和聯接者的特殊地位。2018年生物科技章節推出後，通過持續廣泛地連接科學家、創業者、政策制定者、投資人、服務中介，香港交易所為生物科技行業在香港資本市場上扎根深耕而搭建了一個可信而高效的平台。2020年上半年的一場全球疫情，迅速提升了市場對生命科學行業的關注度。我們相信，市場對生物科技及醫療保健業的關注及投資應該建立在一套長期有效的生態系統之上，才能讓投資人和發行人跨越周期，讓市場具備長期競爭力。在上市發行之後，交易所還將致力於二級市場的發展推動，包括擴闊投資人範圍、主動投資者教育、產品多元化等，讓生物科技乃至醫療健康產業成為香港市場支柱行業之一。以納斯達克資料為例，醫療健康類股票的IPO融資佔比在過去兩年中達到三分之一，更加印證了香港交易所投資醫療健康行業才剛剛開始，未來前景可期。

除此之外，香港交易所還在研究推出為企業在資本市場活動提供不同周期的服務，即上市前、中後期都能夠為企業提供有效支持。

優化流程 提升上市體驗

在上市前，我們也觀察到，隨着私募市場的蓬勃發展，企業尤其是優質企業選擇不公開發行或推遲公開發行的比例也愈來愈高，香港交易所必須積極求變以維持吸引力及競爭力，主動向尚未上市或有意上市的公司提供服務，更早期的服務也有利於讓他們了解香港上市公司的所需準備，為IPO的順利打好基礎。

在上市中，雖然香港交易所是領先全球的首次公開招股中心，但我們知道，香港市場的上市體驗仍有改善空間，因此最近我們嘗試着手優化新股結算流程，提升新股市場效率。

上市後，二級市場的再融資、投資者關係對企業的持續發展至關重要。我們正在探索，在上市後通過技術手段持續為市場提供企業所需的優質產品及服務。例如透過完備的投資者關係服務協助上市公司做好投資者關係工作、提升與投資者互動的素質、提供有關企業管治及ESG標準的培訓，以及支持精簡融資活動流程等等。

所有的新解決方案都將立足於利用科技以及我們專業知識，專注於提升整個生態圈的效率和香港市場的吸引力，與市場攜手並進，共同締造繁盛興旺。

虛心聆聽 共締繁盛資本市場

今年是香港交易所上市20周年。我們由規模相對較小、專注本地的市場，逐步發展成為備受國際認可的市場，肩負着連繫中國與國際市場的重任。作為國際領先的亞洲時區交易所，我們的市場角色比以往任何時候都更重要，也更加需要我們以新的視角，探索發展新機遇。

在新股市場上，香港交易所不會止步於全球規模第一，而將積極拓展發展空間，着力多元化與新增長，提升我們對全球發行人與投資人的吸引力。我們會保持開放的態度，虛心聆聽，並與各方攜手合作，共同籌劃與踐行香港資本市場新篇章。

香港交易所環球上市服務主管

[鮑海潔 港交所20周年]