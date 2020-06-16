華為4月手機銷量 首超三星登全球第一

美制裁以來 內地銷售增加

分析稱，自美國實施制裁以來，華為手機在內地的銷售增加，過去幾季一直表現強勁。華為最重要的內地市場，自3月起逐步恢復經濟活動。反觀三星受疫情影響，在印度、北美、拉美和歐洲部分地區的銷售受挫。由於嚴格的封鎖措施，三星在部分國家或地區的智能手機銷售降至幾乎零。隨着全球經濟活動重啟，三星的出貨量有望恢復，因此華為的龍頭地位將難以長期持續。

華為傳以市場換三星代工晶片

由於美國在5月對華為的制裁升級，要求廠商把使用了美國技術的半導體出口給華為時，必須得到美國政府的出口許可。在新禁令下，華為的晶片供應將面臨更大挑戰。美國媒體《EE Times》指出，三星已建立一條僅使用日本和歐洲設備的7納米製程生產線，華為正爭取三星為其代工晶片。作為交易的一部分，華為願讓出部分智能手機份額給三星。此外，諾基亞表示，已獲得中國聯通5G核心網絡建設約10%的份額，雙方將加強長期合作伙伴關係。諾基亞表示，這次合作包括諾基亞雲服務（Nokia Cloud）核心產品。相關產品除支援中國聯通網絡的4G服務外，還提供5G相關功能。

（綜合報道）

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