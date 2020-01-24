第二波疫情憂慮困擾市場 道指開市跌逾600點後回穩

美國研究機構Yardeni Research首席投資策略師Ed Yardeni稱，由於之前投資者過於樂觀，大市升勢可能暫時中止，在經濟活動重啟之際，不太理想的情况可能出現，就是社交距離的限制減少觸發第二波疫情，可能引致新一輪經濟活動關停。斯巴達資本證券（Spartan Capital Securities）的分析亦稱，大市超買，目前處於調整，確診數字再次增加帶來問題，投資者正下調對經濟迅速反彈的預期。

不過，昨日公布的紐約聯邦儲備銀行6月製造業指數，由前一個月的-48.5升至-0.2，表現比市場預期好。

白宮經濟顧問：經濟將V形反彈

雖然美國疫情反覆，白宮預計美國經濟仍將強勢復蘇。白宮經濟顧問庫德洛稱，美國經濟非常有可能呈V形反彈，下半年經濟有望增長20%，年底前失業率料將降至10%以下。他重申，疫情期間失業的美國民眾每周獲發的600美元額外補助，將按計劃在7月底結束，以免妨礙工人重返職場的積極性。他表示，政府正研究將以較低的金額發放補助。此外，聯儲局昨表示，已開放「大街貸款工具（MSL）」，協助缺乏資金的企業。MSL由聯儲局及金融機構合作，向企業提供高達6000億美元的貸款規模。

「失業率年底前料降至10%以下」

市場恐疫情再次加劇，影響原油需求。油價延續上周跌勢，8月布蘭特期油曾跌穿每桶38美元，7月紐約期油曾跌穿每桶35美元，然後跌幅收窄。國際油價上周跌約8%，是4月以來首周下滑。英國石油公司（BP）指出，疫情對全球油氣需求帶來持久影響，預期疫情將加快國際社會向潔淨能源過渡。

BP看淡前景 資產減值175億美元

BP下調對油價前景的看法，將直至2050年的布蘭特原油平均價格預測，由每桶70美元下調至55美元。為此BP將於第二季將其資產價值最多減值175億美元，其股價昨跌約3％。殼牌（Shell）此前宣布減記20億美元，雪佛龍（Chevron）更撥備逾100億美元。西班牙的Repsol和挪威的Equinor也在近期為資產減值。

（綜合報道）

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