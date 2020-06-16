周大福珠寶股權重組 鄭裕彤弟獲派34億元股份

明報記者 方楚茵

以往鄭氏家族一直無公開劃分家族成員於周大福的持股情况，彤叔自1956年接手周大福，其後進一步擴大業務發展至地產等不同行業，當中一直有不少老臣子陪伴打拼，像現任董事總經理黃紹基便已加入集團43年，現年87歲的鄭裕偉為彤叔五弟，亦是周大福董事會名譽顧問。一般了解，周大福控股及其他家族公司，有少數股權是由一班老臣子持有。今次周大福股東結構重組後，鄭裕偉首次申報披露其直接持有當中的5.07%或約5.07億股，亦令人關注往後其持股去向。

周大福控股分派股份予股東

在今次股份重新分派後，除了CTFC及鄭裕偉的持股外，尚有0.13%亦有公司核心關連人士持有。根據上市規則，核心關連人士是指該公司或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東，或任何該等人士的緊密聯繫人。其餘股份約11.7%將在分派後轉變為公眾持股，令周大福的公眾持股量由原來10.7%，增加至緊隨分派後不多於約22.4%。

公眾持股增至22.4%

鄭氏家族旗下公司近期變動不少，新世界早前亦作出資本重組。新世界於今年4月公布建議每4股合併為1股，每手買賣單位維持1000股，預期下周二（6月23日）生效。集團表示，此舉是為了提高對機構及專業投資者的吸引力，以優化股東基礎；而集團財務穩健，無意向市場集資。但新世界合股亦意味小股東持有手數不是4或4的倍數，手上便會出現碎股。

周大福昨股價表現反覆，先升後跌，曾高見7.14元，創1個月高，但其後回落，低見6.56元，收市仍跌4.4%，報6.73元，成交額4331萬元。新世界昨跌1.95%，收報9.06元，曾低見8.94元，成交額1.84億元。