劉強東退任旗下5公司高層職務

內媒：集團欲淡化個人色彩

事實上，劉強東在今年4月初，亦被內媒指出，他卸任「北京京東世紀貿易有限公司」法定代表人、執行董事、總經理共3個職位。

據內媒指出，該公司是京東商城的運營主體，承擔京東集團90%以上收入，擁有超過3億的消費者。相關報道引述分析認為，京東企業管理中有強烈「劉強東」烙印，不過同時增加了個人私事影響集團發展的風險，或是其卸任多個職位以淡化個人色彩的原因。

除劉強東外，騰訊（0700）主席馬化騰亦於去年9月卸任系內「騰訊徵信公司」法定代表人及董事職位；及後在今年1月離任旗下深圳市財付通網絡金融小額貸款董事長及總經理一職。另一內地科網巨擘阿里巴巴（9988）主要創始人馬雲則在去年9月卸任董事局主席一職，不過仍保留合伙人權利。